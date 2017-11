Preocupa el estado de la casa de Urquiza en Concepción del Uruguay

Preocupa la falta de mantenimiento de un edificio que fue declarado monumento histórico nacional. Es por eso que el Centro Cultural Urquiza decidió enviarle una carta al propio presidente Mauricio Macri, para que articule los medios que sean necesarios para la puesta en valor de un sitio tan caro a la historia de la ciudad.



El Centro Cultural Justo José de Urquiza envió una carta al presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la que solicitó la ejecución de las obras necesarias para su acondicionamiento, teniendo en cuenta el progresivo deterioro que sufre el céntrico y emblemático edificio, declarado monumento histórico nacional.



Así lo confirmó el titular de la organización no gubernamental (ONG), profesor Orlando Busiello -uno de los firmantes junto al vice, licenciado Hugo Barreto, y al secretario, ingeniero Francisco Larocca-, al precisar que, en la misiva, enviada al jefe del Estado, se hizo constar que "en el año del 165° aniversario de la Defensa Histórica de Concepción del Uruguay, cuna de la organización nacional, la comisión directiva de esa institución, sin fines de lucro y con personería jurídica en trámite, se dirige respetuosamente a usted con el convencimiento de que es un hombre sensible y dispuesto a recuperar los valores históricos y culturales de los rincones olvidados del país. Por eso se creyó conveniente ponerlo al corriente de nuestra inquietud, que pretende que Concepción del Uruguay tenga el reconocimiento, por sus afanes y sacrificios, en beneficio de la Nación y del Estado argentino, a lo largo de su rico pasado".



En el escrito se señala que "Concepción del Uruguay es un girón de la patria, recostada sobre el río Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, fundada el 25 de junio de 1783. La providencia quiso que tuviera un protagonista singular desde los albores de la Nación, convirtiéndose en atalaya de libertad en la lucha contra españoles y portugueses para, luego, ser pionera del federalismo y cuna de la organización nacional. No caben dudas que dos figuras emblemáticas de la entrerriana, hijos de nuestra ciudad, como los generales Francisco Ramírez y Justo José de Urquiza, mucho tienen que ver con su quehacer a lo largo del tiempo, transformándose, a mediados del siglo XIX, en el punto neurálgico de la política argentina. Precisamente, nuestra solicitud tiene que ver una casa, cuya construcción fue iniciada en 1868, por orden de Justo José de Urquiza, y que, raíz de su asesinato, ocurrido el 11 de abril de 1870, no pudo ocuparla cuando estaba terminada y lista para ser habilitada. Este edificio, un verdadero palacio para su época, se encuentra ubicado frente a la plaza Francisco Ramírez, en el centro de la ciudad. La enorme casona fue la residencia temporaria de la viuda del general, Dolores Costa de Urquiza; sirvió, también, de alojamiento de paso para algunas personalidades como el ex presidente Miguel Ángel Juárez Celman. Parte de su estructura ofició, a partir de 1901, como anexo de la primera Escuela Normal de Mujeres del país. Pero la propiedad, adquirida por el Estado argentino, fue destinada a oficina de Correos y Telégrafos de la Nación, situación que se mantiene hasta la fecha. La Casa de Urquiza o Palacio Urquiza fue declarada monumento histórico nacional, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) número 2.254, el 23 de julio de 1984. Desde entonces ha sido motivo de múltiples las tramitaciones, a lo largo del tiempo, para lograr el traspaso integral de todo el edificio y en forma definitiva a Concepción del Uruguay, que han fracasado o tenido resultados parciales y que han permitido instalar oficinas municipales y dos museos en 2002".



Necesidad de mejoramiento

"Sin embargo, el edificio, caro al sentimiento de toda la comunidad, se encuentra en condiciones paupérrimas y es menester una reparación que el Municipio no está en condiciones de realizar. Nuestro deseo es que lograr que dicha casa sea puesta en valor por el Estado nacional y que luego se transforme en un espacio destinado a resaltar la figura del vencedor de la tiranía como en el centro cultural e histórico anexado al museo del Palacio San José, uniendo, de esta forma, dos lugares emblemáticos en la vida del general Urquiza, su residencia de campo y la ciudad que tanto amó, a través del camino que bautizaremos como el de la organización nacional. Lo señalado no solo marcaría una cuestión de reparación histórica sino, también, abriría enormes perspectivas de cara al turismo que, sin duda, repercutiría de manera conveniente desde el punto de vista socio económico en la ciudad", se destaca en la misiva remitida al primer magistrado de la República, el ingeniero Mauricio Macri. (La Calle)