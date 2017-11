Mujer escrachó al colectivero que atropelló y mató a su hijo

Carmen Lusardi atravesó el desgarro de la muerte de su hijo, Ayrton Sires, de 14 años, atropellado por un colectivo de la compañía Plaza en julio de 2012, cuando estaba por entrar al colegio. Y ayer a la mañana, sus heridas se reabrieron de la peor manera: subió a un micro de esa empresa para viajar a Buenos Aires y el conductor era el mismo hombre que en abril de este año había sido condenado a dos años y medio de prisión e inhabilitación para manejar por ocho años por el homicidio de Ayrton.Eran las 9,30 y, como todos los miércoles, Lusardi abordó la unidad en la terminal platense de 4 y 42. Al subir los escalones la mujer, conmocionada, se animó a preguntarle al chofer: "¿Vos no serás el que creo que sos?", inquirió. La frase y el cruce de miradas alcanzaron para que ambos se reconocieran.Es que los recuerdos estaban frescos: el juicio oral que dispuso la condena del conductor Juan Carlos Ibáñez terminó hace apenas seis meses. En abril de este año, la madre a Ayrton y el colectivero estuvieron más de siete horas frente a frente en la Sala II de la Cámara Penal platense que llevó adelante el proceso.Pero Carmen no se quedó con ese intercambio y esas palabras temblorosas que nacieron de la sorpresa inicial. Cuando ya estaban en viaje y antes de llegar al peaje de Hudson, Lusardi comenzó a filmar al conductor y pidió:, mientras tomaba la imagen con su celular.

La muerte de Ayrton



. Sólo explicó que "otro micro los va a llevar hasta su destino".La mamá de la víctima del tránsito había llamado también al 911 y reclamó un patrullero de Seguridad Vial. Ellos confeccionaron un acta donde consta la presencia de Ibañez al volante del colectivo., protestó Lusardi.Ayrton Sires fue embestido el 30 de julio de 2012, cuando regresaba al primer día de clases después de las vacaciones de invierno. Ocurrió en diagonal 80 y 40, de La Plata, frente al colegio Santa Marta, donde cursaba el secundario.Los dos peritos, uno de parte y otro de oficio, determinaron durante el juicio que Ibáñez manejaba a casi 80 kilómetros por hora. La velocidad máxima era de 60 kilómetros por hora."Las pericias también establecieron que mi hijo caminaba por la senda peatonal, como corresponde, y que el chofer iba excedido de velocidad en una zona en la que hay cuatro colegios y en la que caminan a diario más de 1.800 chicos", recordó la mujer."A veces no puedo ni con mi alma, lo que hice en el micro es para concientizar, porque gente así y que carga con una condena no puede estar transportando a personas en un medio de transporte público", explicó.Lusardi elevará un reclamo ante la Justicia y ante la empresa para buscar una explicación. Aportará el video y el acta que confeccionaron los agentes de seguridad. "No entiendo de leyes, pero esto que ocurrió es una barbaridad", concluyó la mujer.El Grupo Plaza también era dueño de la quebrada TBA, a cargo del tren que en febrero de 2012 provocó en Once 52 muertos. Uno de sus dueños, Claudio Cirigliano, fue condenado a 9 de años de prisión, pero sigue libre. "Para ellos una muerte más no les pesa porque después de la tragedia de Once mi hijo pasó a ser un número más", dijo la madre y agregó: "A veces no puedo ni con mi alma, lo que hice en el micro es para concientizar, porque gente así y que carga con una condena no puede estar transportando a personas en un transporte público". Lusardi elevará un reclamo ante la Justicia y ante la empresa para buscar una explicación. Aportará el video y el acta que confeccionaron los agentes de seguridad. (Fuente: Clarín)