Siguen sin liberarse las vías del tren tras el vuelco de un carguero

Este lunes, poco antes de las 15, descarriló un tren cargado de piedras a la altura del kilómetro 232 de la vía central, a 200 metros del ingreso a Libaros.La formación ferroviaria del Belgrano Cargas y Logística de la línea Urquiza, se desplazaba de Norte a Sur (de Curuzú Cuatiá a Zárate) encabezada por la locomotora G-22 CW 7936).Para habilitar el sector hay una veintena de operarios trabajando, los que estiman que tardarán una semana para liberar paso. La locomotora fue encarrilada y retirada a la Estación Basavilbaso, mientras otra locomotora "retiró" para el Norte 17 vagones, todo esto permitió dimensionar la magnitud del "corte", que además de los vehículos siniestrados (9) no menos de 150 metros de la trama de vías, fijadores y durmientes, etc. y hasta el terraplén quedaron severamente afectados.Para poder remover los vagones les quitarán la carga y por las características que tiene el material (de origen chino) no hay posibilidades de "levantar" los vagones sin afectarlos, por lo que todo el "rescate" es una maniobra más bien artesanal que demandará su tiempo. (FM RIEL)