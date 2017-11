Conmovedora actitud de la madre de joven arrojada del tren en un robo

La madre de Brenda Bigiatti, la joven que resultó herida tras caer del tren en Don Torcuato luego de que le robaran el celular, aseguró que perdona al hombre que tiró a su hija del tren en movimiento. "Yo lo perdono, pero que no lo vuelva a hacer, si lo veo le diría: Por favor no hagas más esto, si necesitás ayuda, yo te la voy a dar".La mujer, visiblemente emocionada rechazó la versión que indica que su hija se cayó del tren y aseguró que "la tiraron"."La filmación me terminó de romper el corazón", agregó la mujer.Al respecto, la madre de la estudiante pidió que se presenten testigos del hecho porque las cinco compañeras que estaban arriba de la formación con Brenda "están shockeadas y no pueden hablar" acerca de lo sucedido.