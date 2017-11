Se modificó la fecha de inicio del Carnaval 2018 en Concordia

Matías Soto, presidente del Ente de Carnaval, confirmó que el carnaval de Concordia comenzará el sábado 20 de enero de 2018 y se desarrollará durante seis jornadas.El funcionario, explicó que "el comienzo del carnaval estaba estipulado para el 13 de enero, pero durante la mañana de este viernes me confirmaron que la Maratón de Reyes se pasaba para esa misma fecha, entonces decidimos trasladarlo una semana".Como se ha planteado en otras ediciones, los dos eventos de gran concurrencia de público en la ciudad, no es conveniente verse superpuestos. Por lo tanto, al hacerse la Maratón el sábado 13 "nosotros nos vamos a ver obligados que el carnaval empiece el 20 de enero, y continúe el 27 de enero, el 3; 10; 12 y 17 de febrero", acotó Soto.Por otro lado, el titular del Ente comentó que "el primer paso hacia la edición 2018 del carnaval concordiense inició el 31 de septiembre con la entrega de los galpones de la Ex Estación Norte, para que las comparsas trabajen en la elaboración de sus carros".EntradasPor otro lado, en lo que respecta a la venta de entradas para la edición 2018, el sitio web estará disponible a partir de la próxima semana, accediendo directamente desde www.concordia.gob.ar y allí se podrán realizar las reservas y compra de las entradas anticipadas para todas y cada una de las fechas del Carnaval.El valor del ingreso será de $120 anticipadas y $150 en puerta, para la primera noche. Mientras que para las siguientes noches será de $180. Los menores de 2 años abonan un seguro de $30, y los menores de 2 a 12 años es de $60. Por otro lado, la entrada para Jubilados tendrá un valor promocional de $100 para la primera noche, y de $120 para los restantes desfiles."Las entradas se podrán comprar on line y abonarlas con tarjeta de crédito, o bien imprimiendo un cupón y realizando el pago en efectivo en Caja Mixta o en las oficinas de Rentas de la Municipalidad", comentó Soto.A partir del 15 de diciembre se canjearán los tickets de compra por las entradas en Caja Mixta, lugar donde a su vez se dispondrá de un puesto específico para que quienes no tengan familiaridad con el sistema on line, puedan realizar todo el proceso allí.Fuente: Diario Río Uruguay