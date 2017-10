ONG de Brasil pide premio de la FIFA para entrerriano que hizo "gol del corazón"

#PuskasParaLulo es el hashtag que está impulsando ABTO

El inmenso acto de amor

En julio de este año, se conoció la emotiva historia de "Lulo" Benítez, el delantero entrerriano de Central Larroque que dejó el fútbol para donarle parte de su hígado a Milo, su pequeño sobrino que luchaba por su vida., indica, la organización más grande de Brasil en lo que a donación de órganos respecta, y ya fue trending topic en el vecino país.El larroquense Alejandro Benítez es conocido por todos dentro del ámbito del fútbol como Lulo.Pese a que se le realizaron diferentes estudios e inclusive una intervención aplicando la técnica de Kasai, buscando solucionar su problema, la necesidad del trasplante fue imperiosa y ahí apareció en escena el Tío Lulo, que no dudó un instante. Sabiendo su compatibilidad para poder ser donante, dijo "yo soy" y el 6 de julio en el Hospital Austral de Pilar, el tío donó parte de su hígado para que la vida de Milo cambie para siempre.Lulo, en diálogo con El Argentino, cuando ya el post operatorio había pasado y las primeras noticias alegraban a todo, aseveró: "Son sensaciones incomparables, nunca dudé en donarle parte de mi hígado a Milo, no me importó nada. Sabía que era compatible y no lo dudé", dijo.La operación de Alejandro duró casi siete horas y la de Milo duró casi doce."Yo era compatible pero cuando era chica fui operada del corazón, por eso no podía ser donante, ya que era sumamente riesgoso someterme a otra cirugía de estas características. Cuando Alejandro dijo que iba a ser el donante los tiempos se aceleraron, porque en una semana pudimos conseguir la derivación, luego de haber pasado por todos los trámites burocráticos de la obra social que demoraron las cosas", indicó.Afortunadamente la historia tuvo un final feliz.Elonce.com.