Macri se comunicó con la madre de Santiago Maldonado

El presidente Mauricio Macri se comunicó esta tarde con la madre de Santiago Maldonado, luego de que se conoció que el cuerpo hallado en Chubut era el del joven artesano.Así lo reveló el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien sostuvo que el "el Presidente pudo tener una buena charla con la madre de Santiago, en un momento de mucho dolor".Sin embargo, poco después de las declaraciones de Garavano, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, cuestionó al presidente y lo calificó de "hipócrita" por haber llamado a su madre."Me parece un hipócrita, muy bajo, llamar a mi vieja hoy desde un número privado y decir que se solidariza, porque mi vieja no está emocionalmente preparada para atender un llamada. Son muy perversos, hay un límite para todo", reprochó el hermano del joven artesano, quien también cargó contra Garavano."Aunque estoy en un duelo, quiero desmentir lo que dijo Garavano, porque no habló conmigo. Me estuvo llamando, pero no lo atendí porque estoy muy triste, sólo le respondí un mensaje", sostuvo, poco después de que el ministro realizó declaraciones a TN. Ante esto, Garavano aclaró: "Estuve intercambiando unos mensajes con Sergio y hablé con la abogada"."Sergio (Maldonado) pidió prudencia y nosotros vamos a acompañar este pedido. Hay un estudio de ADN pedido y sería Santiago, yo creo que hay que ser muy prudentes", sostuvo Garavano en diálogo con TN. En esa línea, recordó que "hay una autopsia en marcha y un nuevo juez que le dio mucho impulso a la investigación".Por otro lado, cuestionó que "hubo varios actores que le dieron información a la justicia que no era exacta o que directamente era falsa, algo que le ha hecho muy mal a la investigación".Al ser consultado sobre a quiénes se refería, el funcionario citó "la denuncia que se hizo en relación a un documento falso" y las declaraciones de "personas encapuchadas que tomó la Procuvin fuera de nuestro código procesal".Más allá de esto, Garavano consideró que "siempre desde el Poder Ejecutivo se ha tratado colaborar con la Justicia", reiteró su pedido de ser "muy cuidadosos" y remarcó que "lo importante es saber qué pasó con Santiago. Y que la Justicia avance hasta las últimas consecuencias".Consultado sobre los cuestionamientos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su respaldo a la Gendarmería desde el inicio de la investigación, Garavano dijo que su colega "en su momento presentó una versión que ella consideraba probable".Además, descarto rotundamente un supuesto encubrimiento de los supuestos responsables de lo ocurrido con Maldonado. "Si hubo intervención de una persona, que le caiga todo el peso de la ley, hablar de encubrimiento es una cuestión de política partidaria".