Fieles repararán ermita que fue destruida días atrás

Días pasados, la ermita de la Virgen de la Dulce espera, ubicada en la intersección de Pellegrini y Tucumán, fue atacada por vándalos.



El Padre Juan Percara, a cargo de la Parroquia Inmaculada Concepción, afirmó que serán los vecinos y fieles de la Virgen quienes reparen el daño que alguien provocó el pasado miércoles.



En ese sentido, el párroco afirmó que en este momento "a la imagen de la virgen tenemos que arreglarle, entra otras cosas, las manos, así que vamos a llevarla a algún lugar que entiende de eso y después vamos a poner el vidrio que le correspondería", manifestó.



Asimismo, reveló que los daños provocados "serán abonados con mucho esfuerzo por la junta de plata que hicieron los vecinos". Si bien desde la parroquia tomaron la determinación de no hacer la denuncia, este hecho "realmente nos sorprendió porque no teníamos experiencia de una cosa semejante", acotó el Padre Juan Percara.







Haciendo referencia a que en la parroquia, "generalmente no hay atropellos a las imágenes sagradas, ni rencores, por eso es una cosa rara, me parece que era un muchacho que estaba fuera de sí", afirmó el párroco.



Finalmente, aseguró que el aumento de delitos o de vandalismo que se observa en las parroquias, o ermitas de la ciudad "se debe a que son lugares que no tienen seguridad, las personas aprovechan que no hay nadie cuidando y hacen maldades" -explicó- "pero nosotros no creemos que sea una agresión hacia la parroquia, son cosas comunes y que, por supuesto, el más desprotegido es el más afectado", culminó Juan Percara. (Diario Río Uruguay)