De La Sota abrió en Río Cuarto su primer local de ropa "El Hombre"

"Yo estoy en año sabático de política. No leí nada sobre la elección de Corrientes, estuve hasta la 1 de la mañana haciendo el inventario, porque abrimos hoy", detalló en una entrevista radial.



El dirigente peronista inauguró el local en el que se venderán prendas de su propia marca, "El Hombre", que lleva el mismo nombre que eligió para titular su último libro, publicado en 2015, cuando se postuló para presidente por última vez.



De acuerdo con lo que publicaron medios cordobeses, el exmandatario provincial confió en que el emprendimiento tendrá "buen suceso" y precisó que ofrecerá "marca propia y algunas muy afamadas en Argentina".



Según explicó anteriormente, la iniciativa fue completamente financiada por él mismo y por su pareja, Adriana Nazario, y que no hay inversionistas de terceros.



El local, que está ubicado sobre la avenida Alvear al 700, en pleno Río Cuarto, es amplio, tiene un mobiliario de estilo europeo y cuando se entra se puede ver una gigantografía de De La Sota paseando a su perro, detalló La Voz del Interior.



El lugar tiene un espacio dedicado para los trajes confeccionados por el propio ex gobernador y está decorado con cuadros pintados por diferentes artistas de esta provincia.



"Esperamos que les guste nuestra ropa y si nos va bien acá, abrir una sucursal en otro lado. El día de mañana quién te dice que no se pueda estar en un shopping en Córdoba", adelantó.