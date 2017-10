"Era un castigo simbólico", dijo la madre que encadenó a su hijo adicto

Luego de que un matrimonio fuera detenido tras ser acusado de encadenar a su hijo de 14 años a una cama y de dejar abandonado a su bebé, en la tarde de ayer ambos prestaron declaración sobre lo ocurrido.. Pedí ayuda para que lo asistieran o".Según detallaron ambos,. "En una oportunidad tuve que devolverle dinero a un cajero del mercado que hay cerca de casa", aseguró el padrastro del joven. Además, afirmaron que, si bien ellos siempre intentaban dialogar con él, nunca les hacía caso y se escapaba de la vivienda.. He tenido que salir a buscarlo con mi pareja porque su padre nunca se hizo cargo", aseguró la mujer y agregó que tiene "miedo de que le pase algo a él o a otra persona durante un robo".En lo que respecta al bebé que también se encontraba en el hogar en ese momento, el hombre explicó que nunca lo dejan solo y que lo ocurrido, dado que la hermana de su esposa siempre se queda vigilándolos."Siempre a esa hora llevo a mi mujer al trabajo, que está a ocho cuadras", detalló el hombre, afirmando que si el pequeño se hubiera encontrado despierto lo llevaban con ellos, aunque en esa oportunidad decidieron dejarlo dormir porque el viaje le toma "menos de 10 minutos".Por su parte, la madre del joven declaró que en ningún momento la vida de su hijo corría peligro, ya que lo había encadenado de tal forma que podía soltarse si lo deseaba., aseveró. Además, reveló: "Lo he castigado, pero nunca de forma física. Él se pone mal cuando se junta con sus amigos".Finalmente, en cuanto al abuelo del joven, que fue quien realizó la denuncia, la mujer dijo: "Mi padre es alcohólico y adicto a las drogas, no tengo vínculo con él. Las veces que aparece en mi casa está drogado o ebrio", publicó