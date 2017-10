Harán hoy una actividad en Paraná por el "Día internacional de la dislexia"

La lectura es un proceso mental en el que intervienen muchas funciones cognitivas diferentes como la percepción, la atención, la memoria o el razonamiento

Al leer, se activan una gran cantidad de circuitos neuronales y regiones específicas del cerebro que nos permiten reconocer las letras, combinarlas para formar palabras, asignándoles sonidos para poder pronunciarlas y así dotarlas de significado.



La dificultad más frecuente que se presenta en la adquisición de la lectura se conoce como dislexia. La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje, caracterizado por las dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras escritas, por problemas de ortografía y decodificación. Por ende, puede afectar la precisión, velocidad, fluidez y comprensión de la lectura.



Hoy se conmemora el Día Internacional de la Dislexia y la Asociación Los sueños no se leen organiza para una actividad que se realizará en la Plaza 1º de Mayo a partir de las 18 para informar y concientizar sobre esta condición, que está contemplada dentro de las denominadas Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA). Además, la entidad que agrupa a familiares de chicos con dislexia anunció que se realizará una suelta de globos.



"Es la dificultad de leer en forma fluida, automatizada, de acuerdo a la edad", definió María Maccarrone, presidente de la entidad. Aclaró además que esa dificultad no afecta solamente la lectura sino también la escritura, el cálculo matemático y la memoria a corto plazo. Se trata de una condición que afecta a la persona de por vida.

"La dislexia demanda cinco veces más energía en el proceso de aprendizaje que al resto de los alumnos y eso redunda en un rendimiento menor", remarcó a El Diario.



Según estudios realizados por la Universidad Nacional del Litoral, un 10% de los chicos tienen algún tipo de DEA.

"Los docentes se sienten sin las herramientas necesarias para poder abordar el aprendizaje de las personas con dislexia. Es que no tuvieron una formación específica ni ningún recorrido sobre el tema", destacó.



"Muchas veces la condición de nuestros hijos es vista por algunas personas como un rótulo pero no es así, simplemente es una condición como la de aquel que nació pelirrojo y le dicen Colo. Nuestros hijos nacieron con dislexia pero les dicen vagos, o tantos otros motes pero gracias a las diferentes personas con los que nos cruzamos están quienes les dicen ¡genios! ¡Qué bueno lo que haces! ¡Qué bueno lo que decís! Y buscan que esas diferencias se transformen en dones, ven su brillo y lo alimentan", advierten desde la asociación.



Señalan además que "acostumbramos a hacer círculos, círculos de amigos, círculos de trabajo, círculos de estudio y es así que nos encontramos con el adentro y afuera, el pertenecer o no. Y desde esta postura nos paramos en la vida, de trazar círculos, pero círculos tan diversos, que si los estiramos y retorcemos obtenemos un símbolo de infinito, infinitas posibilidades, infinitas potencialidades".