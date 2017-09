Denunciaron que docentes maltratan a un alumno con un trastorno impulsivo

Ocurrió en el Colegio Nº 13 de Buenos Aires y la hermana del chico filmó el episodio para que su mamá pudiera ver las burlas que sufría.La denuncia fue acompañada por un video que fue registrado con el celular de la hermana melliza del chico. Allí se puede ver el momento en que, en medio del aula y frente a todos sus compañeros,"Ese día unificaron los grados porque llovía y su hermanita aprovechó para filmar y que yo pueda ver cómo tratan a su hermano", contó Noelia, mamá del alumno, en diálogo con el canal TN.Con respecto a las imágenes, Noelia señaló:

La madre del niño cuestionó además a las autoridades de la institución, y contó que el director del colegio no la dejó ingresar al establecimiento y la atendió bloqueando la puerta. "Me dijo que la maestra estaba muy nerviosa. No tienen sentimientos, van a trabajar pero no a educar. Van a cumplir horario y punto", concluyó.