Desgarrador relato del hombre víctima de violentísimo asalto en Concordia

Policiales Golpearon y apuñalaron salvajemente a un hombre de 68 años para robarle

Julio Bonet es el hombre de 64 años que fue asaltado, apuñalado, golpeado y ahorcado hasta casi matarlo por tres hombres encapuchados que entraron a su domicilio de Urquiza 213, entre Paraná y Mendoza, este fin de semana en Concordia."Una de las puntadas casi me fisura un pulmón. No sé porqué me atacaron con tanta saña si cuánto les podía hacer yo", se preguntó la víctima.El violento episodio sucedió en la madrugada del viernes 22, alrededor de las 4 de la mañana. "Yo estaba durmiendo y sentí un ruido como de piedrazo en la puerta de mi casa, que está pegada a mi habitación", relató Bonet. "La verdad es que no me di cuenta que habían entrado y cuando me levanté ya estaban los tres adentro y ahí nomás empezaron a pegarme y darme puntazos y patadas mientras revolvían y tiraban todo", recordó. "Yo todavía no entendía nada y ellos me seguían dando golpes y cortando. A lo último me ahorcaron y pegaron tanto que les pedí que me maten".En ese contexto, la víctima recordó que pensaba en su madre que estaba en la otra habitación, un poco más alejada, junto una enfermera que la cuida. "Eran tres y estaban encapuchados, sólo se les veían los ojos, pero acá sabemos quiénes son, los conocemos y por eso me di cuenta que era el mismo que atacó a Roxana (Brogan), en el mismo barrio", aseguró y coincidió luego al hablar con ella en la modalidad violenta de ahorque y atacar a gente grande."Tengo una puntada en el lado derecho que me salvé raspando porque pegó en las costillas sino me perforaba un pulmón, además de un montón de cortes en las piernas y en los brazos más las patadas y los golpes", señaló. "La enfermera que cuida a mi mamá me dijo que se quedaron adentro inmovilizadas del terror por lo que escuchaban y por eso tampoco se animaron a llamar a la policía. Tiraron y revolvieron todo, los muebles, los cajones, todo. Y se llevaron un plasma y una computadora que hay en mi pieza. Cuando llegó la policía y la ambulancia estaba casi desvanecido, había perdido mucha sangre y no tenía fuerzas para nada"Finalmente, Bonet fue trasladado al hospital Felipe Heras para realizarle las primeras curaciones y luego derivado al Masvernat "porque no tenían los elementos necesarios para todo lo que tenían que hacerme", remarcó. Intervino en el hecho la Comisaría primera de Concordia."Me cosieron por todos lados y ahora estoy mejor. Esta vez me salvé", cerró.