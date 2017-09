Una argentina está desaparecida tras el paso del huracán en la Isla Dominicana

"Estamos muy preocupados, no nos podemos comunicar con la isla, no sabemos nada desde el lunes, pero en Cancillería nos dicen que están preparando la ayuda", aseguró a la prensa Santiago, hermano de Florencia.



"Queremos alguna noticia de ella, ver si alguien puede chequear qué pasó, ya dimos todos sus datos, su imagen, pero no sabemos nada", agregó, tras contar que la joven había viajado hace tres semanas a la isla junto a una amiga colombiana, Ana María Lozano, para trabajar en un complejo de cabañas en la ciudad de Marigot, en el noreste de la isla caribeña Dominica.



Por su parte, una fuente diplomática señaló que desde Cancillería tienen el registro de que se desconoce el paradero de Florencia, quien se encontraba en Dominica cuando la zona fue azotada por el huracán.



"Hay una mujer argentina que se está buscando en Dominica", aseguró a Télam la fuente, que reportó el nombre de Florencia Suárez del Mestre.



La fuente señaló que "todas las redes de comunicación y electricidad están cortadas" y añadió que "las autoridades diplomáticas están buscando, desde el Consulado de Santa Lucía", el más próximo a la pequeña isla, "y están en comunicación con la familia", además de reportar que "habría otra persona que se está buscando", de quien no dieron ningún dato.



Por su parte, Santiago aseguró a la prensa que la otra persona de quien no se tiene registro de su paradero es la amiga de Florencia.