Un gato murió por la picadura de una araña que se halla en cualquier vivienda

Un gato de tres años murió como consecuencia de la picadura de una araña, que suele ser común en las viviendas, y hay temor entre los vecinos de la ciudad de La Plata.Las autoridades del Centro Provincial de Referencia en Toxicología de Buenos Aires confirmaron la peligrosidad de la especie, conocida como "araña del rincón", y recomendaron mantener las habitaciones ventiladas y las camas retiradas de la pared para evitar las mordeduras.El hecho ocurrió el pasado domingo cuando María Rosa Portanier, una médica que vive en la zona de 22 y 62, advirtió que su gato tenía dificultades para desplazarse y para respirar."Lo llevamos a la veterinaria y los profesionales creyeron que se había caído, pero la placa que le hicieron descartó ese tipo de lesiones; sin embargo, al cabo de un rato se profundizó su dificultad para respirar y a las dos horas se murió", señaló la mujer en declaraciones al diario El Día.La dueña del animal pidió hacer una necropsia y el análisis determinó que el animal presentó problemas de coagulación causado por una toxina que provocó la destrucción de sus pulmones y riñón."Todo fue compatible con la picadura de una araña; por eso hice fumigar la casa y me contacté con el área de Toxicología para preguntar si había sueros anti arácnidos", agregó la médica.En la Facultad de Veterinaria se tomaron muestras de los tejidos del gato y el resultado histopatológico determinó que la causa del deceso pudo estar vinculada a la mordedura de un arácnido, concretamente de la Laxosceles laeta, también conocida como la araña de los cuadros.Este tipo de araña está en todas partes, habita en las casas junto al hombre, pero no suele atacar, ya que no es agresiva. En el caso de ser picado por la araña, se tiene entre 6 y 12 horas para poner el antídoto.