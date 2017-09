Cambio de hábitos

10 señales que pueden anunciar Alzheimer u otras demencias



Una canción dedicada a los pacientes de Alzhéimer

Este 21 de septiembre se celebra el día mundial del Alzheimer, fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer. El propósito de esta conmemoración es dar a conocer la enfermedad y difundir información al respecto, solicitando el apoyo y la solidaridad de la población en general, de instituciones y de organismos oficiales.La enfermedad de. Su nombre proviene de Aloís Alzheimer, un neurólogo alemán que en 1907 describió los síntomas que presentaba una mujer de 48 años como graves problemas de memoria así como las características neuropatologica de la enfermedad de Alzheimer.. Según la Asociación Internacional de Alzheimer en 2015 se contabilizaron 503.000 personas con demencia en la Argentina con una incidencia anual de 74.061 nuevos casos. Se proyecta que ese número se incrementará a 1.181.000 personas en 2050. En tanto la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 47,5 millones de personas con demencia y cada año se registran 7,7 millones de casos nuevos.En el último Congreso de la Asociación Internacional de Alzheimer realizado en Londres en julio pasado, The Lancet Commission on Dementia Prevention anunció que algunos aspectos de nuestro estilo de vida aumentan la posibilidad de tener Enfermedad de Alzheimer u otra demencia y el control de ciertos factores de riesgo podría tener el potencial de retrasar o proteger a un tercio de los casos.Losson: sedentarismo, tabaquismo, hipertensión, obesidad en la adultez, diabetes, depresión y baja educación formal. En todos los casos, se trata de factores modificables, por lo que mediante diferentes iniciativas se podría disminuir el riesgo de Alzheimer.Según Julián Bustin, Jefe de la Clínica de Memoria en INECO, a través de la adopción de ciertos hábitos como el ejercicio físico, la estimulación cognitiva, una dieta saludable, sueño adecuado, disminución del estrés y el mantenimiento de la actividad social se puede lograr un escudo protector para el cerebro.: Se recomienda el ejercicio aeróbico a través de caminatas de 30 minutos todos los días.: Aprender algo nuevo (idioma, dibujo, pintura, mecánica, música, etc.), y buscar otros nuevos desafíos cognitivos son formas de ir desarrollando la propia reserva cognitiva.: Trate de dormir entre 7-8 horas por día.: El estrés crónico posee un efecto negativo sobre áreas del cerebro particularmente involucradas con la memoria, como por ejemplo el hipocampo.: Involucrarse socialmente al mantener una red de amigos, participar en asociaciones y clubes, intervenir en actividades de la comunidad, participar en grupos de teatro, lectura, música, cine, etc., ayuda a mantener las habilidades cognitivas y enlentece el declinamiento cognitivo.: Una dieta variada, rica en frutas, verduras, cereales, granos integrales, pescado, carnes magras, y una ingesta considerable de agua u otros líquidos, protegen al cerebro, mientras que, por lo contrario, una dieta rica en grasas saturadas, grasas trans y colesterol, se asocia a un aumento del riesgo de presentar deterioro cognitivo y demencia."Hoy se sabe que las personas tienen un mejor rendimiento cognitivo durante la vida en relación a los buenos hábitos alimenticios que tengan. Una de las dietas más recomendadas es la mediterránea que hasta el momento ha evidenciado los mejores beneficios. Existen evidencias que las dietas no saludables se relacionan con una reducción del volumen del cerebro y con un menor rendimiento cognitivo", dijo Verónica Somale, médica neuróloga y coordinadora del Área de Neurociencias Cognitivas de INEBA.Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas en uno mismo o en familiares es importante realizar una consulta a un profesional para intentar obtener un diagnóstico lo más precoz posible y avanzar con el tratamiento adecuado:1.Cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana.2.Dificultad para planificar o resolver problemas.3.Inconvenientes para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su tiempo libre.4.Desorientación de tiempo o lugar.5.Dificultad para comprender imágenes visuales y como los objetos se relacionan uno con el otro en el ambiente (esto puede dificultar el manejo vehicular).6.Nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o al escribir.7.Colocación de objetos fuera de lugar y la falta de habilidad para poder pensar paso por paso lo hecho con anterioridad para lograr encontrarlo.8.Disminución o falta de buen juicio.9.Pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales.10.Cambios en el humor o la personalidad.es el título de la canción que el grupo español La Oreja de Van Gogh ha dedicado a los pacientes de alzhéimer, sus familias y sus cuidadores, también con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y dar visibilidad a la enfermedad.La voz de LOVG, Leire Martínez, subrayó que "nuestras canciones nacen de experiencias propias y en este caso también ha sido así. Hemos vivido el alzhéimer en familiares cercanos y nos apetecía decir a los que viven esta enfermedad que no están solos. Con esta canción hemos querido abrazar a las personas que padecen esta patología y a sus familiares".

Este 21 de septiembre, el grupo español lanzó una nueva versión de su tema 'Estoy Contigo' en el que participan artistas como Ana Torroja, Andrés Suárez, David Otero, Funambulista, India Martínez, Iván Ferreiro, Maldita Nerea, Melendi, Rozalén y Vanesa Martín.Los beneficios que se recauden con esta canción irán destinados íntegramente a la Fundación Alzheimer España (FAE).