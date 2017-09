Condonación de deudas a termas: "Se está hipotecando el agua dulce", dicen ONG

La aprobación en diputados del proyecto del legislador oficialista Juan José Bahillo ?con el acompañamiento del bloque Cambiemos- generó fuerte polémica no sólo por la suma millonaria que implica y por el hecho de que al menos dos de los beneficiados están involucrados en hechos de corrupción (Miguel Marizza y Luís Mazurier) sino también por lo que implica desde el punto de vista ambiental en función de las denuncias que hace tiempo vienen realizando asambleas como El río es de todos y Más ríos menos termas.



Carlos Andrade, integrante de Más ríos menos termas, expresó su malestar: "Tendría que pensar una palabra que no sea tan insultante porque la verdad que parece una burla. Es terrible que se haya planteado así cuando justamente una de las cosas por los que nacen nuestra asamblea no era prohibir una terma sino que las termas funcionen como debe ser con el cuidado del ambiente, que haya control".



Andrade recordó que el Ente regulador de recursos termales de Entre Ríos (Errter) "ya en 2005 recomendada que no se hicieran más termas y siguieron; hay más proyectos de termas".



"Por ahí se clausura momentáneamente pero a la semana están funcionando y no hay ningún control de nada. Es una vergüenza que la provincia encima perdone de esa manera", lamentó.



Por su parte, Elio Kohan, integrante de la misma organización cuestionó que "intereses privados de los mismos de siempre y sus amigotes se disfracen de generación de fuentes de trabajo o desarrollo, hipotecando el agua de dulce de un futuro no muy lejano". (AIM)