Dejan sin efecto plan de Embarazo No Intencional Adolescente: “Era muy efectivo”

Establecieron el cierre del plan de Embarazo No Intencional Adolescente (ENIA) por parte del gobierno nacional y desde la Provincia se anunció su no continuidad.Al respecto, secretario de Derechos Humanos de ATE, Matías Passi, señaló a Elonce que “se trata de un plan del orden nacional y se nos comunicó que no hay posibilidad su continuidad”, dijo al sostener que el plan es una política pública que se plantea una intervención integral e intersectorial sobre el embarazo no intencional en la adolescencia, con articulación entre las áreas de salud, educación y desarrollo social.“Desde el Ministerio reconocieron que ha sido efectivo y ayudo mucho a reducir los embarazos no intencionales, pero ante esta imposibilidad no hay voluntad de hacerse cargo de los trabajadores de la provincia”, dijo y señaló que el plan tenía un abordaje intersectorial, donde traban médicas, obstetras, psicólogas. El objetivo era capacitar a personal escolar y de centros de Salud, jóvenes sobre métodos anticonceptivos”“también se hacían acompañamientos en situaciones de violencia y todo esto fue desmantelado y quedó sin efecto”, expresó además señaló que “se atendían a muchas jóvenes que tenían consultas y por eso se generaba un vínculo con las jóvenes y ayudaban en todos estos temas”.Finalmente, señaló que las trabajadoras siguen recibiendo consultas de las jóvenes y se debaten entre el compromiso del vínculo y no tener una relación laboral.