Investigan por qué municipio compró GNC si sus vehículos usan nafta y gasoil

Investigan los motivos y las circunstancias por los que la Municipalidad de Concordia, durante 2023, llevó a cabo varias operaciones de compra de un combustible que, al parecer, no necesitaba. La causa está en manos de los fiscales Mauro Jaume, Daniela Montangie y José Arias, tras la presentación formal efectuada - el pasado 12 de abril- por la actual gestión municipal que conduce el Intendente Francisco Azcué.



En el marco de la causa, pasado viernes 19 de abril, el personal de la División Investigaciones concretó tres allanamientos y procedió a realizar seis requisas personales; dos de los operativos se concretaron en estaciones de servicio, una ubicada en avenida Presidente illia y Diamante y en avenida Monseñor Rosch y Ruta 015, mientras que el restante operativo se desarrolló en la sede central de la empresa en Laprida y A. del Valle.



Como resultado de los procedimientos, la División Investigaciones procedió al secuestro del teléfono celular de Roque Álvarez, uno de los propietarios de la firma Portal del Lago. Mientras que las requisas personales arrojaron el secuestro de los celulares de personas que integraban la Secretaría de Desarrollo Urbano durante la última gestión del ex intendente Enrique Cresto, y que próximamente serán peritados.



De esta manera, la Policía secuestró el aparato telefónico de la ex secretaria de Desarrollo Urbano, Mireya López Bernis; del ex subsecretario de Obras Públicas, Carlos Pasquet; del ex subsecretario de Servicios Públicos, Oscar Santana; del ex integrante de la Dirección de Talleres y Depósitos de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Claudio Humberto Giaquinto, de Carlos Andrés Almirón y Mariela Alicia Medina. Origen y avance de la investigación En declaraciones a Concordia Policiales, el coordinador de fiscales, José Costa, brindó más precisiones sobre la causa que se inició a raíz de la denuncia efectuada por el intendente Francisco Azcué, secretarios de diversas áreas, concejales del oficialismo acompañados incluso por los dos ediles de La Libertad Avanza.



“El viernes 12 del corriente mes presentó una denuncia el intendente, secretarios y concejales, en sí hay varias firmas en la denuncia, poniendo de manifiesto que habían advertido que existieran expedientes o trámites administrativos relacionados con la compra de GNC, el gas que se le pone a los vehículos”, indicó Costa.



A su vez, remarcó que “según manifiestan ellos en la denuncia, no existe en la municipalidad ningún vehículo afectado, en principio con ese tipo de combustible”. Y agregó que “las compras de las licitaciones habían sido en las estaciones de servicios que luego fueron allanadas”.

El jefe de fiscales contó que en los procedimientos “se secuestró documentación y se han pedido también informes a la Municipalidad”, como así también “más medidas de prueba para corroborar la veracidad de lo que manifestaron”.



Consultado por qué se secuestró el celular de las personas que integraban la Secretaría de Desarrollo Urbano, Costa explicó que “son las personas que en principio se encuentran sospechadas o, según la denuncia, son las personas que contrataron o recibieron la orden del gas que fue licitado”. Y subrayó que “no fue una sola licitación, sino que fueron varias desde marzo hasta noviembre del 2023”.



Por último, el coordinador del Ministerio Público Fiscal de Concordia indicó que el delito que se estaría investigando “es un supuesto peculado o algún delito contra la Administración Pública”, aunque remarcó que “todavía no se ha determinado bien en qué consistía la operación”. “Aún no hay personas imputadas, si hay personas sospechadas, y depende de la prueba que se produzca que se hagan imputaciones o no”, aclaró al respecto.