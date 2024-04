El CGE revisará caso por caso las desvinculaciones de formadores profesionales

El área de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación se comprometió a revisar, caso por caso, la situación de los 65 formadores profesionales y capacitadores laborales en oficios varios, que habían sido desvinculados de los centros de formación en los que se desempeñaban en Paraná.Néstor Clemente, en representación de los capacitadores.De acuerdo a lo que explicó el capacitador, los talleristas en protesta son “contratados a través de cargos a término fijo, lo que genera una situación de incertidumbre todos los años porque no se sabe si volvemos o no a trabajar”.“Blochinger nos explicó el funcionamiento del sistema y empezó a darnos soluciones: logramos que revea la primera lista que se le presentó y empezarán a convocarnos en la medida que haya cargos disponibles porque, según ellos, los cargos están cubiertos”, informó Clemente al dar cuenta de “la esperanza de volver a tener nuestro trabajo”.“La revisión de los 17 casos particulares llevará un tiempo porque es un proceso”, aseguró. Asimismo, anticipó que “está prevista la posibilidad, para el año próximo, de abrir una normativa que contemple la presentación de proyectos y la antigüedad de los capacitadores en la modalidad a fin de que puedan obtener el cargo”.“Es entendible el cambio de gestión, pero no comparto la forma en la que trabajan”, cuestionó Clemente. De igual manera, ponderó: “El diálogo está abierto”.