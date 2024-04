“La inversión en educación no puede estar sujeta a un criterio de rentabilidad”

Sociedad Multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública en Buenos Aires

“La inversión en educación universitaria no debería estar sujeta a criterio alguno de rentabilidad. Es un derecho humano universal y un deber del Estado”, manifestó Gustavo Bordet.“Quienes nos educamos en las universidades públicas lo hicimos bajo los conceptos de la Reforma del 18, compartiendo los valores de gratuidad, la promoción de la ciencia, la libertad de pensamiento y la autonomía”, manifestó a través de sus redes sociales.“En la universidad pública nos formamos no sólo como profesionales, sino como mujeres y hombres de la democracia. Defenderla es defender el futuro de las generaciones que vienen”, resaltó el ex gobernador.“En Entre Ríos nuestras universidades han formado a miles de jóvenes entrerrianos, y muchos de ellos han sido los primeros universitarios de la familia”, afirmó.“Este gobierno se empeña en agredir y agraviar la igualdad de oportunidades que simboliza la universidad pública asfixiando su presupuesto”, replicó el legislador.Finalmente, ratificó su respaldo a la Marcha Universitaria Federal de este martes e insistió en que “la educación no es una ecuación económica. Otro camino es posible”.