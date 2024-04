Política Bullrich y Frigerio abrieron en Paraná el Curso Nacional contra el Narcotráfico

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó en Paraná la apertura del “Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico, junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, en el Centro Provincial de Convenciones.“Los peces gordos que nosotros detectamos, prácticamente, todos, están encarcelados. Si uno toma las organizaciones criminales de la Argentina, uno puede decir que todos los jefes están encarcelados”, dijo y agregó que “tampoco hay que pensar que `los peces gordos´, son personas que están alejadas y que está en una fortaleza. No es así. En el país, las organizaciones narcocriminales que se instalan en cada territorio, tienen jefes y hay que ir a buscarlos. Y es importante, ver cómo se les saca el dinero que recaudan con el narcotráfico. Las organizaciones criminales más importantes, tienen a sus jefes presos”, reiteró la ministra de Seguridad de la Nación.“Estamos proponiendo una nueva ley de organizaciones criminales o mafias, para poder detener a todos los participantes y que todos tengan la máxima pena. Pero vamos a las cabezas de las organizaciones”, dijo y aclaró que “en lo que es narcotráfico, uno empieza por el kiosco o bunker y termina en el lugar por donde ingresa la droga y después, a quien lava el dinero. Lo importante es tener una mirada integral para tomar toda la organización”, sostuvo durante una conferencia de prensa brindada en Paraná.Por otra parte, la ministra de Seguridad de la Nación, destacó el curso que se lleva a cabo en la capital entrerriana. “Este es el curso más importante que se desarrolla en la Argentina en materia de lucha contra el narcotráfico y quienes participan del mismo, se llevan todo el resumen del máximo conocimiento que se tiene de narcotráfico en las principales escuelas policiales del mundo. Por tal motivo, quienes hacen este curso, salen con toda la información y herramientas, como por ejemplo, las técnicas especiales de investigación, las formas en que se mueven las organizaciones, etc. Es decir, se van con un conocimiento para poder enfrentar a esas organizaciones y planear con otras fuerzas, la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo en las provincias y en conjunto con la Nación”, explicó la funcionaria nacional.“Muchas veces, pude haber profesionales, abogados y contadores que trabajan para las organizaciones. Uno mira el nivel de abogados que tienen algunas organizaciones, que aparentemente son chicas o que parece que no son importantes, pero tienen los abogados mejores pagos del país. Es decir, eso demuestra que pueden parecer organizaciones que no son importantes, pero se definen por la capacidad que tienen de generar un dominio y estar por encima de la ley y la Constitución”, afirmó Bullrich.AMPLIAREMOS