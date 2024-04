Frigerio: su apoyo al “Pacto de Mayo” y la lucha contra el narcotráfico

Política Bullrich y Frigerio abrieron en Paraná el Curso Nacional contra el Narcotráfico

El gobernador, Rogelio Frigerio, ratificó su apoyo al “Pacto de Mayo”, al tiempo que ratificó que la nueva Ley Bases no tiene “ningún punto” que afecte negativamente a Entre Ríos.Enseguida puso de relieve que, sino todo lo contrario”.Incluso, recordó que “entendíamos la necesidad de tratar dentro de la ley. Lo hemos planteado con muchísima claridad. Agradezco el acompañamiento de nuestros legisladores”.”, subrayó Frigerio. Por ello, ratificó su intención de que “avancemos con decisión hacia el 25 de mayo, en línea con el pacto que planteó el Presidente”.Afirmó finalmente que son “porque tienen muchísimo que ver con lo que nosotros pregonamos permanentemente que es el sentido común, por lo cual estaremos allí, apoyando”.Sobre el narcotráfico, consideró que. Claramente, el avance de la droga es un problema para todos los entrerrianos”.Rememoró que “en campaña no había un solo hogar que visitara en el que no surgiera este tema, espontáneamente, por parte de los padres frente al temor de que los narcos tomaran de rehenes para siempre a sus hijos. Por eso adoptamos como prioridad la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.Dijo que está a disposición todo “el equipamiento y las fuerzas provinciales para trabajar con las autoridades nacionales, en conjunto, frente a este flagelo. Esto, seguramente nos dará un éxito pronto”, concluyó Frigerio.