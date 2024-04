Vouchers educativos: el tope sería de $3472 en primaria y de $5000 en secundaria

Las aclaraciones del CGE

El gobierno nacional lanzó un programa para que las familias que envían a sus hijos a escuelas de gestión privada puedan continuar haciéndolo. Sin embargo, el impacto real en la provincia de Entre Ríos no será significativo y está lejos de constituir un alivio importante para el bolsillo de los padres.Los vouchers educativos solo alcanzan a “instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal” y supone “el 50 % del valor del arancel programático de jornada simple informado por cada jurisdicción o, en su defecto, estimado por la Secretaría de Educación en función de casos testigo”.El arancel de las escuelas de gestión privada se divide en dos: por un lado, el que corresponde a las materias programáticas, es decir, aquellas asignaturas de la currícula que son básicas como matemáticas, lengua, geografía, entre otras, y el de las extra programáticas, como talleres o catequesis.. Y en el caso de Entre Ríos, el monto máximo que pueden cobrar las instituciones educativas de gestión privada en el ítem programático tiene un tope de $10.000 para secundaria y $6.945 para primaria.Pasando en limpio, si unatiene un arancel de $20.000, del cual $10.000 corresponden a materias programáticas, el tope máximo establecido, la ayuda económica que recibirán las familias que apliquen al programa y sean aceptadas sEn caso de las, la situación será la misma, pero variarán los costos, ya que si la cuota mensual es de $18.000, el tope máximo del arancel por materias programáticas puede ser de $6.945, sobre el cual se aplicará la ayuda del 50%, por lo cualA la luz de los números, se puede sacar la conclusión de que estos montos no incidirían de forma determinante en la decisión de las familias de sacar a sus hijos de colegios de gestión privada. No obstante, el “ahorro”, si se trata de un grupo familiar, donde se envía a más de un hijo a este tipo de instituciones, puede ser más importante pero no determinante, publicóLos “Vouchers Educativos” son una iniciativa de Nación por lo cual la Dirección de Educación de Gestión Privada no tiene incidencia sobre ella, dejaron en claro desde el gobierno entrerriano.Lo único que le proveyó la Provincia al gobierno nacional es el listado de instituciones de esta categoría que existen en Entre Ríos.Desde el Concejo General de Educación (CGE), la directora de Educación de Gestión Privada, Judith Trembecki, destacó que "esta ayuda estatal a las familias. Como esta iniciativa es del gobierno nacional, las familias deben dirigirse directamente a la página de referencia”.“En la provincia de Entre Ríos hay más de 400 escuelas públicas de gestión privada que cumplen con los requisitos fijados por el gobierno nacional y ofrecen una educación diferenciada. Esta es una ayuda para las familias que eligen nuestras instituciones por diferentes convicciones”, agregó Trembecki.Por otra parte, la Directora de Educación de Gestión Privada volvió a aclarar que “la ayuda estatal a las familias no cubre la totalidad de la cuota escolar, dado que la oferta educativa privada en Entre Ríos abarca, muchas veces, otros proyectos que se sitúan fuera de la currícula o de la propuesta establecida, y por lo tanto, no están contemplados en el aporte”.