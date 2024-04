Milei a empresarios: “Van a tener que poner las pelotas e invertir"

El presidente Javier Milei les advirtió a los empresarios que "en algún momento van a tener que poner las pelotas e invertir", al hablar en un foro en Bariloche.



"No creo en una economía dirigista", aseguró además Milei al exponer ante empresarios de renombre en el Foro que se realiza a puertas cerradas en el Hotel Llao Llao, ubicado en la ciudad de Bariloche, y les prometió que viene una "baja de impuestos".



Milei les preguntó a los hombres de negocios "¿por qué quieren tocar el tipo de cambio?". Y afirmó que el Gobierno está "generando las condiciones para que Argentina vuelva a crecer" tras haber heredado "las peores crisis de la historia", y aseguró que el único defecto que tienen la Ley Bases y el DNU es que ambas herramientas van "contra los curros de los políticos".



Al participar este mediodía del Foro Llao Llao, el mandatario remarcó que el Gobierno "realizó el ajuste fiscal más grande de la humanidad".



En ese marco, destacó que "el 15% del PBI que antes se lo llevaba el Estado en déficit fiscal para actividades parasitarias vuelve al privado para inversiones productivas", y señaló que "los que tienen el poder de sacar a la Argentina adelante son los empresarios y emprendedores".



"Nos encontramos con un déficit de 17 puntos del PBI. La base monetaria se podía cuadriplicar en un día. Eso terminaba en hiperinflación", insistió Milei, y dijo que el Gobierno anterior "emitió 13 puntos del PBI".



Y precisó: "Heredamos vencimientos de deuda por 25.000 millones de dólares y en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares".



"Teníamos las peores crisis de la historia, todas juntas el 10 de diciembre", denunció el jefe de Estado.



Dijo que "para hacer gradualismo por sobre todo hay que tener tiempo y financiamiento (dos aspectos que no teníamos)".



Y aseguró que su gobierno está "generando las condiciones para que Argentina vuelva a crecer, del resto se van a encargar ustedes".



"Cuando pasás de una economía híper socialista a una economía de mercado podés tener problemas adicionales propios de esta transición", explicó.



Milei defendió los proyectos enviados al Congreso al sostener que "el DNU y la Ley Bases tienen un solo defecto: van contra los ´curros´ de los políticos".



"Lo del aumento de los senadores no fue una derrota de Milei, fue una victoria: quedaron en evidencia una vez más", disparó.

Dijo que no se conformará "con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda. Quiero una profunda revolución liberal".



Milei dijo que "el 15% del PBI que antes se lo llevaba el Estado en déficit fiscal para actividades parasitarias, y ahora vuelve al privado para inversiones productivas".



También señaló que "los que tienen el poder de sacar a la Argentina adelante, cambiando el futuro y creando riqueza son los empresarios, los emprendedores, no un político".



En compañía de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y del vocero presidencial, Manuel Adorni, el mandatario viajó durante la noche del jueves en el avión de la flota presidencial Tango 11, y se trasladó hasta el hotel en helicóptero debido a los cortes de ruta organizados por el gremio ATE.



"En el Foro Llao Llao en la ciudad de San Carlos de Bariloche: gran exposición sobre herencia recibida, la situación actual y por sobre todo del futuro de la Argentina", reveló en X Manuel Adorni, el vocero presidencial.



El mandatario logró incluso una foto frente a las escalinatas del hotel, rodeado de los principales empresarios del país, entre los que destacan Eduardo Elsztain, Marcos Galperín y Federico Braun, entre otros.



En la previa al discurso, los hermanos Milei, fanáticos de los animales, tuvieron oportunidad de acariciar a uno de los perros de la Policía Federal Argentina, perteneciente a la brigada antiexplosivos.