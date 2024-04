Agmer y Amet: “En el cajero, los docentes encontraremos 13% de aumento salarial”

Los gremios docentes aceptaron la propuesta salarial ofrecida por el gobierno provincial, a través del Consejo General de Educación, de un 8% de aumento a abonar en mayo. La paritaria salarial quedó abierta y la próxima reunión será el 3 de mayo.el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani.“Por el escenario tan complejo que atravesamos, y entendiendo que las liquidaciones se efectuarán prontamente, tomamos el 13% teniendo en cuenta la voluntad política de seguir con la paritaria abierta y el compromiso de Agmer de presentar en el próximo encuentro, una propuesta que exceda este mes a mes”, expuso el dirigente sindical.De acuerdo a lo que anticipó, el gremio docente presentará “una propuesta que contenga el primer semestre y, si acordamos, permitiría avanzar algunos meses con más certidumbre”.En la audiencia de conciliación, Agmer se comprometió a no convocar a paros docentes, en tanto continúe la discusión paritaria. “Mientras estemos en negociación, no tomaremos medidas de acción directa porque todavía no fijamos fecha para el próximo congreso”, sostuvo Pagani.Por su parte, el secretario general de Amet, Carlos Varela, destacó que “el gobierno cumplió al retirar el pedido de declarar ilegal a la medida de fuerza”. Acto seguido, desglosó el ofrecimiento salarial de Provincia. “Es una propuesta que implica un 5% retroactivo para los haberes de marzo y un 3% para abril, que tendrá el 5% que quedó incluido y que cobraremos dos veces por única vez cuando percibamos los haberes en los primeros días de mayo, es decir, que en el cajero veremos reflejado un 13%”.Respecto de la próxima reunión, Varela bregó “por trabajar mes a mes, porque se está tornando muy dificultoso”. “Todo dependerá del desenvolvimiento de la economía, los fondos que aporte Nación y cuanto recaude Provincia”, acotó al respecto.