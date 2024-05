Este miércoles no habrá bancos y los comercios estarán cerrados

El Día de Trabajador es feriado tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Por lo tanto, durante este miércoles 1° de mayo varios servicios se verán afectados.



Vale recordar que según la Ley 27.399, se trata de un feriado inamovible, por lo que no se pasará a otra fecha para crear un fin de semana largo, como puede ocurrir en el caso de los trasladables. Lo mismo pasará con el 25 de mayo, fecha por la cual se recuerda la Revolución de Mayo. Este año cae un sábado, por lo que pocos lo podrán usar para descansar.



Comercios

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Entre Ríos, Daniel Ruberto, confirmó que los negocios y cadena de supermercados no abrirán sus puertas este miércoles.



Cabe mencionar que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, el trabajador que asista a la a su lugar de trabajo debe cobrar una jornada doble.



Colectivos

Los colectivos que prestan el servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná y área metropolitana no funcionarán este miércoles. Retoman su habitual recorrido el jueves.



Bancos

El Banco Central (BCRA), que regula la actividad de las entidades financieras, informó que este miércoles 1° de mayo es feriado bancario por el Día del Trabajador. Esto significa que las oficinas de atención al cliente estarán cerradas durante esa jornada.



Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de días, los canales electrónicos tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos estarán abiertos, y también se podrá retirar dinero en las cajas de los supermercados.



Residuos

En Paraná no habrá servicio de recolección de residuos, el cual volverá a la normalidad a partir del jueves. Elonce.com