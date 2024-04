Los gremios docentes se reúnen con el gobierno en una mesa de conciliación

Los gremios docentes se sentarán hoy, a las 10, frente a las autoridades del Consejo General de Educación (CGE), en una mesa de conciliación en la Secretaría de Trabajo, que receptó un pedido oficial para dictar la conciliación obligatoria en el conflicto salarial de los maestros. La cartera laboral buscó así frenar el paro docente del miércoles 10, que finalmente concretaron la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet).



La protesta de los docentes fue en reclamo de una oferta salarial. Hasta aquí, el Gobierno citó a dos audiencias paritarias para discutir salarios: el 26 de marzo y el 5 de abril, pero en ninguna de las dos acercó una propuesta de recomposición del ingreso docente. El congreso de Agmer que sesionó el martes 9 del actual en Villaguay le fijó un ultimátum al Ejecutivo: exigió que presente una propuesta salarial no más allá del martes 16 de abril. “Si esto no ocurriera, mandatar a la comisión directiva central para determinar las acciones a seguir”, definió el gremio.



De modo que los gremios esperan hoy, sobre todo, una oferta salarial, además de sentarse a una misma mesa en la audiencia de conciliación.



La última negociación salarial con los maestros correspondió a enero y fue un porcentaje escalonado que aplicó el Gobierno: un 22% para los que están en la base del escalafón; un 19% para los que tienen hasta 19 años en la carrera; y un 18% para el resto. Pero ya conocida la inflación de febrero las partes no han acordado una nueva mejora en paritaria.



El decreto Nº 578, del 15 de marzo, que aprobó la última pauta salarial, estableció para febrero de 2024 el monto del haber mínimo de bolsillo para un cargo docente de jornada simple cuya carga horaria semanal mínima sea de 20 horas en $314.589; para un docente de jornada completa con menos de 600 puntos índice, en $406.210; y para cargos docentes de jornada simple con carga horaria inferior a las 20 horas, $271.723. Dice además ese decreto que “se ha acordado en lo referido a la negociación paritaria que la Provincia asumirá para el mes de febrero un pago excepcional sustitutivo del Fonid y del Complemento por Conectividad de carácter no remunerativo, equivalente al valor a diciembre de 2023 de ambos conceptos”.

