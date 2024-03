Senado de Entre Ríos aprobó por unanimidad la emergencia en la obra pública

Modificación en ley 7.046

, senador perteneciente a Juntos por Entre Ríos, expresó las sensaciones de la medida que había sido impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio: “”.En la misma línea, amplió: “Esta ley, que entró hace no tantos días en el Senado. Ya había más de 1.200 millones de pesos en demanda judicial al momento del tratamiento hace una semana atrás. Esto marcaba una tendencia muy rápida de demanda que el Estado provincial no puede hacer frente. Es imperioso que la Cámara de Diputados lo pueda sancionar y suspender estos plazos. Por otro lado, permitir un marco de negociación con las empresas. Como gestión, queremos hacer obra pública y también queremos cuidar nuestras empresas, que se puedan llevar adelante (las obras) y se pueden hacer desde el punto de vista financiero. Creo que si no suspendemos la ejecución de muchas de las contrataciones que se habían hecho el año pasado, en términos económicos es imposible que las empresas puedan cumplir también con el desfasaje que ha habido en los precios de los materiales de construcción”.A su vez, Vergara confirmó que “los artículos fueron modificados en su totalidad prácticamente. No se tuvo en cuenta el último, que establecía la emergencia vial. En eso arribamos a un acuerdo también y se explicitó también que en aquellos casos donde la provincia pueda renegociar y pagar con títulos de deuda esos acuerdos que se fijen, esos títulos no significan nuevos endeudamientos para la provincia”., senador entrerriano por Más para Entre Ríos, expresó su punto de vista sobre la aprobación de la ley de emergencia de la obra pública: “Nosotros tenemos diferentes tópicos en esta sesión. Ese es uno. En el caso de la preocupación que tenemos por la industria avícola de nuestra provincia, que es muy fuerte en mi departamento.. Es para acompañar estos primeros 100 días de gobierno. Hemos acordado en abordar los proyectos con más antelación y no llegar a la emergencia para facilitar el estudio por parte de los legisladores”.Desde la postura de la oposición, Oliva subrayó cuál será el rol de su partido: “Si aprobamos una Ley de Ministerios en 24 horas, una emergencia educativa en 24 horas y esta, me parece que está dado el mensaje de querer facilitar al gobierno todas las acciones. Después tienen que venir más tiempo de debates para cada ley porque es necesario así. Saldrá lo que tenga que salir siempre y cuando sea producto de mucho debate y sepamos con mucha antelación y no de manera apresurada. Los necesarios necesitan que las leyes tengan un tratamiento profundo”.Rafael Cavagna, integrante de Juntos por Entre Ríos,“Con mucho trabajo, ganas y escuchando los diferentes actores que hacen a la cotidianeidad de la vida de los entrerrianos. Estamos contentos”, indicó el senador.Cavagna también señaló los alcances que tuvo la aprobación en el Senado entrerriano de esta normativa: “Es una media sanción que se dio que vuelve nuevamente a Diputados para su tratamiento porque se modifica el proyecto original de la exdiputada Carina Ramos. Es una nueva forma de regular los honorarios que van a tener los Magistrados y que se van a fijar extrajudicialmente en esas actuaciones que no importen judicializar o intervenir en los estados judiciales. Básicamente se fija una nueva medida arancelaria, se modifica y se determina un nuevo criterio, que va a ser el 1,5% de la remuneración más la compensación jerárquica de lo que gana un juez de primera instancia en lo civil y comercial en la provincia de Entre Ríos”. Se fijarán topes para regular honorarios en materia de amparo.