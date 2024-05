Gremios universitarios anunciaron un nuevo paro de 48 horas

El Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN) anunció un paro nacional universitario de 48 horas para el próximo martes 4 y miércoles 5 de junio, luego de reunirse hoy con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.



En el encuentro de hoy, realizado en el marco de la paritaria universitaria, los representantes del Gobierno nacional presentaron la misma oferta salarial que los gremios ya habían rechazado, según un comunicado del FSUN.



El anuncio de la medida de fuerza llega al día siguiente de que los rectores universitarios anunciaran un acuerdo por la actualización del 270% en los gastos de funcionamiento. Ese acuerdo, sin embargo, no incluía mejoras en el salario de los profesores.



“No hay solución a la crisis presupuestaria de las universidades si no se resuelve la demanda salarial. Las universidades funcionan con el trabajo de sus docentes y no docentes”, señaló en un comunicado el Frente Sindical, que nuclea a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN.



“La universidad no puede sostenerse con salarios de pobreza”, señalaron los gremios universitarios. Y advirtieron que “el conflicto universitario sigue abierto”, mientras “más de la mitad de trabajadores docentes y no docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza”.



La semana pasada el Gobierno nacional ofreció a los gremios universitarios un 9% de actualización para mayo, que se suma al 16% otorgado en febrero, el 12% en marzo y el 8% en abril.



Como en los meses anteriores, el FSUN había rechazado la oferta realizada por el Ministerio de Capital Humano, y se había pasado a un cuarto intermedio hasta la reunión de este martes. La semana pasada, los docentes y no docentes universitarios adhirieron al paro nacional convocado por todos los gremios docentes del país.



Según explicaron desde Conadu, en los cinco meses de la actual gestión de gobierno, los docentes universitarios acumulan una actualización salarial del 61,4% (incluyendo el 9% anunciado la semana pasada), mientras que la inflación desde diciembre fue del 122,5% (previendo un 7,5% en mayo, según el REM del BCRA). La diferencia acumulada implica una pérdida del 42% del poder adquisitivo.



El atraso salarial de docentes y no docentes es uno de los principales reclamos pendientes desde la Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril. En la reunión del lunes con los rectores, los funcionarios nacionales propusieron armar una “mesa de monitoreo de la situación salarial” que involucre a las autoridades universitarias además de los sindicatos.



Los gremios universitarios reclaman la recuperación del poder adquisitivo perdido, así como una “pauta salarial mensual para no seguir perdiendo con la inflación” y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que afectó a los docentes de los colegios preuniversitarios.



“Este Frente motorizó en la histórica marcha universitaria del 23 de abril un pliego que incorporaba la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales que esta semana se encauzó. Celebramos este principio de solución, pero alertamos a la ciudadanía que los mismos representan solo el 10% del total del presupuesto universitario. El 90% restante del presupuesto es el salario de quienes trabajamos en las universidades y ello está aún sin solución”, denunció el FSUN en un comunicado.



Este lunes el Gobierno nacional ofreció a las universidades públicas un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento, tal como lo había acordado ya con la UBA. “Reiteramos nuestro agradecimiento a la sociedad argentina por su masivo y conmovedor acompañamiento en defensa de la universidad pública que ha permitido comenzar a encontrar un principio de solución para la grave situación presupuestaria del sistema público universitario a la que nunca debimos haber llegado”, señaló el comité ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).



Sin embargo, desde el CIN reconocieron que aún está pendiente la resolución de la situación salarial. De cara al año próximo, los rectores y los funcionarios del Gobierno acordaron crear una comisión para la confección del presupuesto 2025 de manera conjunta.