Arrancó en Diputados el debate de los proyectos para combatir la ludopatía

La Cámara de Diputados dio el puntapié inicial del debate de los proyectos que giran en torno a la prevención de la ludopatía, con foco especial en cómo afecta este flagelo en los menores de edad, en el marco del auge de las plataformas de apuestas online.



La presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Mónica Frade, se comprometió a buscar los acuerdos para generar las condiciones para una reunión informativa el 11 de junio en un plenario conjunto con las comisiones de Legislación Penal, Comunicaciones e Informática, y Acción Social y Salud Pública, ya que por la naturaleza multidimensional de la problemática se requiere la intervención de otros cuerpos de trabajo.



La diputada de la Coalición Cívica adelantó que su idea es convocar a especialistas, a autoridades de los clubes de fútbol y en especial al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, dado que el negocio del fútbol es uno de los vectores más importantes de la proliferación de las plataformas de apuestas deportivas.



De hecho, estas empresas de apuestas deportivas aportan grandes volúmenes de dinero en publicidad que financia la economía de los clubes.



En total son 11 los proyectos de ley que se pusieron en vista en la comisión de Prevención de Adicciones, y la mayoría de ellos pone la lupa en la regulación de la publicidad de los juegos de azar, con especial foco en el universo de los menores de edad.



Si bien hubo acuerdo en avanzar lo antes posible con regulaciones, hubo un reconocimiento a la dificultad de legislar sobre la publicidad en internet, debido a que el espacio digital no necesariamente respeta fronteras nacionales y los servidores de los anuncios muchas veces están radicados en otros países.



Luego de una introducción a cargo de Frade y la reproducción de un video del Episcopado alertando sobre la creciente penetración de este flagelo en distintas capas sociales, fueron tomando la palabra, uno a uno, los autores de los proyectos.



En primer lugar expuso la diputada kirchnerista Constanza Alonso (Unión por la Patria), quien explicó que el proyecto de su autoría “busca evitar que los jóvenes puedan acceder a las apuestas online”, y advirtió que “el casino y las apuestas están al alcance de todos a un click”.



La legisladora bonaerense señaló que "en Argentina siete de cada 100 personas tienen problemas de ludopatía, pero no hay aún estadísticas sobre la ciberludopatía infantil”.



Por su parte, la diputada Marcela Antola (UCR) aseguró que “el diagnóstico en las escuelas es algo fundamental, porque los chicos cada vez en edad más joven se dedican al juego y a las apuestas online”.



“Nos parece importantísimo limitar los horarios para publicidad de empresas de apuestas. Y prohibimos que aparezcan personalidades destacadas, periodistas, deportistas o personajes de ficción, salvo que sea para dar un mensaje responsable por el tema de la ludopatía”, explicó la entrerriana.



“Proponemos que no se pueda publicitar en el marco de una transmisión de un evento deportivo, en cualquiera de sus modalidades, tampoco en soportes estáticos o digitales dentro de los estadios deportivos. Las empresas tampoco podrán auspiciar equipos, clubes, asociaciones deportivas, selecciones nacionales, torneos, estadios y deportistas individuales; y que no se puedan realizar publicidades en recitales o actividades culturales. Tampoco publicitar en sitios o páginas web que estén destinadas a menores de edad", agregó.



A su turno, la también radical Gabriela Brouwer de Koning, autora de otro de los proyectos en análisis, remarcó que “esta patología está trayendo problemas muy graves" y que "se trata de un problema social y de salud pública enorme”.



"Nuestro proyecto se divide en tres ejes. Un primer eje compuesto por tres prohibiciones, que los niños, niñas y adolescentes no puedan acceder a estas plataformas, donde damos responsabilidad a los operadores de las plataformas para que utilicen todas las medidas necesarias para impedir que menores de 18 años puedan acceder. También proponemos que los proveedores de billeteras virtuales bloqueen cualquier tipo de transacción que hagan menores de 18 años con estas plataformas. Y la tercera prohibición está vinculada a la publicidad”.



“Otro eje está relacionado a crear un plan de prevención y abordaje integral a este tipo de adicciones, teniendo como prioritaria la aplicación de la Ley de Consumos Problemáticos. El tercer eje es el de las sanciones para quienes incumplan estos requisitos”, finalizó la cordobesa.



En tanto, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), autora de otro de los proyectos, alertó que con “los avances de la tecnología y la pandemia aumentó la ludopatía”.



“El ludopatía engaña, manipula. Entre el estímulo a querer jugar, y la respuesta que uno da, hay un espacio y es donde debemos fortalecer regulando las apuestas legales”, expresó.



Por el mismo espacio político expuso también Maximiliano Ferraro, quien semanas atrás presentó una iniciativa contra la ludopatía, y repasó sus principales lineamientos.



“Establecemos medidas y condiciones mínimas a lo que es la prevención de la ludopatía y reducción de daños de la salud y, por supuesto, avanzamos con la prohibición de la publicidad y promoción de los juegos de azar. O sea, tenemos que reducir la exposición de oferta que hoy tenemos”, indicó.



También señaló que el proyecto busca “limitar los medios de pago al uso de efectivo o de tarjetas de débito, con un tope equivalente a lo que está permitido para las extracciones en cajeros por día, excluyendo el uso de tarjetas de crédito, como así también aquellas tarjetas que tienen finalidad de prestación social”.



La diputada del PRO Silvana Giudici, quien también impulsa un proyecto de su autoría, apeló a su experiencia en el ámbito de las telecomunicaciones (fue presidenta de Enacom) y destacó que de acuerdo a una investigación reciente “el 95% de los jóvenes tienen acceso a internet”, lo cual explica en buena medida “el agrandamiento exponencial de la conducta” ludópata.



“Internet sirve para estudiar, para trabajar, para conectarse, pero también sirve para presentar, en este caso, una puerta de acceso a las adiciones, como lo es el juego, con graves indicadores para nuestro país”, advirtió la diputada cercana a Patricia Bullrich.



El proyecto de Giudici también apunta a restringir la publicidad en medios de comunicación audiovisual tradicionales y prohibirla en el horario de protección al menor, pero explicó que la regulación en internet “es más difícil”.



Según argumentó, “Internet tiene un carácter de gobernanza súper jurisdiccional, que hace que ninguna ley argentina pueda restringir contenidos” en ese espacio digital en Internet”.