Diputados: la oposición no logró el quórum por la movilidad jubilatoria

Con la sugestiva ausencia de tres de los cinco diputados que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fracasó la sesión pedida por Hacemos Coalición Federal en la Cámara de Diputados para forzar el debate sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. La oposición reunió 119 presentes y quedó a una decena de legisladores del quórum.El dato saliente de la sesión fallida fue el repentino faltazo de los cordobeses Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, que forman parte del bloque presidido por Miguel Pichetto. En el caso de García Aresca, el más cercano a Llaryora, incluso había firmado el pedido de sesión el pasado 4 de marzo.Por el contrario, Natalia De la Sota y Juan Brügge, los otros dos representantes del oficialismo provincial, estuvieron presentes.La ausencia de los tres diputados de Llaryora abrió especulaciones en medio de las negociaciones que se llevan a cabo con la Nación de cara a la firma del Pacto de Mayo y el debate de la nueva “ley bases”. Cerca del mandatario provincial aseguraron que se trata de un gesto de “buena voluntad” hacia el Ejecutivo nacional, en una sesión donde el quórum ya estaba en duda.También otro gobernador, el entrerriano Rogelio Frigerio, vació la sesión con la ausencia del diputado Francisco Morchio, otro integrante de la bancada de Pichetto.Hacemos Coalición Federal tenía la intención de votar en el recinto un emplazamiento a las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda para tratar a la brevedad los proyectos que establecen una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. La primera comisión se conformará este mismo miércoles a las 16.En función de esa convocatoria, la Libertad Avanza y el PRO no bajaron al recinto. “La Comisión de Previsión y Seguridad Social ya está convocada para comenzar a tratar el tema, y ese es el ámbito para que se debata”, argumentó el macrismo en un comunicado, y se mostró de acuerdo en discutir “una nueva fórmula que mejore sustancialmente la calidad de vida de nuestros jubilados”.La UCR, en tanto, no pudo evitar la división: a contramano de la decisión mayoritaria del bloque presidido por Rodrigo De Loredo, cinco diputados estuvieron presentes. Fueron los bonaerenses Facundo Manes y Pablo Juliano, el entrerriano Pedro Galimberti, la pampeana Marcela Coli y el formoseño Fernando Carbajal.Unión por la Patria también engordó el número, pero algunos diputados no pudieron llegar a Buenos Aires debido al temporal. El bloque conducido por Germán Martínez aspiraba a colar en la sesión temas de su interés, como la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y el presupuesto universitario. Además, también estuvieron presentes los cinco representantes del Frente de Izquierda.Luego de que Martín Menem declarara fracasada la sesión, comenzaron los discursos en minoría. “No nos vamos a mover un ápice de la fórmula que estamos planteando”, sentenció el diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal), quien aseguró que esperan “ansiosos” el envío de la nueva “ley ómnibus”. Fuente: (LosAndes)