Frigerio manifestó su molestia por encontrarse con “una provincia desordenada”

La relación con el gobierno de Javier Milei

Su mirada sobre la educación en Entre Ríos

Su estilo de hacer política

La importancia de las Fiestas Provinciales

El balance de la temporada turística de verano

Su enfoque sobre el recorte en fondos y transporte

Transparencia

Recuperar la paz social, el objetivo con la seguridad

Salud

Caminos rurales

Eliminación de pensiones vitalicias y alivio impositivo

Compromiso con la estabilidad laboral y profesionalización del sector público

Sobre sus pasatiempos

El gobernador Rogelio Frigerio brindó una entrevista enque se emite poren la que detalló los alcances y los proyectos para el año 2024, las explicaciones de cómo recibió la provincia, pero también qué es lo que piensan hacer en este primer año de gestión.En primer lugar, el titular de la Casa de Gobierno de Entre Ríos afirmó que es su obligación presentar el estado de las cuentas provinciales y detalló que sirve para “plantear un estado de situación de cómo recibimos a la provincia y, sobre todas las cosas, hacia dónde queremos ir. Cómo vamos a hacer para poner a la provincia de pie y para dar respuestas a todos y cada uno de los pedidos de miles de entrerrianos que hace muchísimo tiempo sienten que no son escuchados por la política”.Puntualmente, el mandatario provincial resumió qué situación se encontró en Entre Ríos:Encontramos un desorden administrativo en general, deudas que no nos habían anticipado. De hecho, arrancamos con casi 100.000 millones de pesos abajo respecto a lo que entendíamos íbamos a tener de caja. Unos 40.000 millones al arranque que tuvimos que pedir en descubierto al banco para poder pagar los sueldos de diciembre. Otros 40.000 millones de pesos que tuvimos que pedir para poder ahorrar el vencimiento del primer tramo de la deuda en dólares que se nos había dicho que estaba cubierta. 64 millones de dólares no estaban. Había unos 23.000 millones de pesos, más o menos. Y después, un poco más de 20.000 millones de pesos de deudas con contratistas y con proveedores del Estado”.“Muchísima plata, cien mil millones de pesos que no estaban cuantificados, que nos sorprendieron ni bien entramos. Y tenemos que terminar con esa forma de hacer política y de gestionar.Bueno, eso no ocurrió, vamos a trabajar para que la próxima transferencia de mando esto esté”, amplió.Por otro lado, Frigerio planteó uno de los ejes del “desorden” que mencionó previamente: “Ocurrió en nuestra provincia en el año 2023, ahí es donde se empiezan a desordenar las cuentas públicas, sobre todo en el marco de la elección. Un solo ejemplo,En la Cámara de Diputados el 70% de los pases a planta permanente fue en el último año de gestión. En el último año de gestión también se hicieron licitaciones y adjudicaciones de viviendas por un número superior a todas las viviendas que estaban en curso hasta ese momento. Licitaciones y adjudicaciones de obras públicas sin presupuesto, que ha generado aún más desorden en un área muy compleja como el área de obras públicas. De hecho, ahí tuvimos que parar la pelota y acordar, por un pedido también de la Cámara de la Construcción, 60 días de parate para ordenar la situación, para empezar a pagar las deudas enormes que había con las empresas”.“Antes de esos 60 días que acordamos de tiempo para ordenar el desorden que habíamos encontrado. Ya negociamos con las empresas una forma de pago de esa deuda: una parte ya judicializada y de la mano de ese pago de deuda también cómo vamos a hacer para retomar el ritmo de obra pública en la provincia en una situación compleja también porque el Gobierno Nacional ha decidido aparentemente paralizar todas las transferencias para obra pública”, prosiguió.En más de una ocasión, hizo saber su amistad con el actual presidente de la Nación. Por ello, explicó cómo transitó estos primeros dos meses de gestión y qué desafíos se encontró por delante: “Fueron semanas de mucha efervescencia e incluso de pirotecnia verbal.Los entrerrianos viven con enorme incertidumbre respecto a lo que va a pasar mañana, con angustia y miedo”. En consonancia, sostuvo: “No podemos pelearnos entre los dirigentes políticos, entre los funcionarios, porque agregamos miedo, incertidumbre, angustia a esta situación que de por sí difícil. Por eso trato de extender puentes y de ver cómo hacemos para solucionar estos problemas”.En la misma línea, Frigerio compartió detalles sobre su interacción con los ciudadanos de Entre Ríos: “Nos piden apoyen, ayuden al presidente a salir de este lugar que encontró, también difícil como el nuestro, una inflación de las más altas del mundo, deudas, parálisis del Estado. Y también me piden al mismo tiempo que defienda los intereses de los entrerrianos”.Por otra parte, zanjó una pequeña diferencia que tiene con la proyección desde Nación en comparación la suya en la provincia: “Soy de los que creen que hay un lugar de encuentro entre el interés del presidente y del gobierno nacional de tener recursos para llegar al equilibrio de las cuentas públicas y entonces tener herramientas para pelearle al flagelo de la inflación y el interés de las provincias en este caso, el interés de Entre Ríos de tener recursos para llevar adelante los bienes y servicios públicos más sensibles para la sociedad porque la salud, la educación, la seguridad y la justicia, salvo los delitos federales, son responsabilidad de los gobiernos provinciales.Por otra parte, buscó una forma de aliar fuerzas con el gobierno de Milei:“Creo y estoy convencido y cada día más convencido que hay un lugar de encuentro de estas dos necesidades y voy a trabajar todos los días para generar ese encuentro, esa diagonal donde confluyen el interés del gobierno nacional que es el interés también de nuestra provincia y de los entrerrianos y el interés puntual de nuestro gobierno de Entre Ríos de tener los recursos para hacer frente a nuestra responsabilidad”, añadió.Al igual que en la Asamblea Legislativa, el gobernador volvió a recalcar el mismo mensaje: “A mí no me da vergüenza pedir ayuda. Sobre todo, cuando estamos frente a un tema tan sensible y delicado como es la educación. Soy plenamente consciente, lo he dicho en la campaña y lo voy a decir todos los días, quePero no le puedo mentir a la gente.También comentó que en 60 días no pudo cumplir con algunas ideas propuestas para esta área, pero nació una nueva propuesta:Por consiguiente, expuso la situación que observó en distintas áreas y delineó sus objetivos para los cuatro años de su mandato: “No puede ser que por una escuela en mal estado o por vehículos que no funcionan y no pueden trasladar a los estudiantes, o por lanchas, en el caso de mi departamento, en Islas que no andan y no pueden buscar a los estudiantes por sus casas, o porque los arroyos están tapados de camalotes, o por lo que sea, no cumplamos con esos 190 días de clase. Porque esos 190 días de clase no son un promedio.En cuanto a su actividad reciente, describió el trabajo que realizó en los últimos días: “Estuve pintando y arreglando la escuela que queda ahí cerquita de mi casa en Villa Paranacito e invité también a todos mis funcionarios a hacerlo y a los intendentes a que nos den una mano. Y lo están haciendo, hay muchos intendentes que por más que no sea una responsabilidad de ellos, estrictamente están dándonos una mano para fumigar, para desmalezar, para pintar, para arreglar un vidrio que está roto, un ventilador que no anda, a las cooperadoras que la verdad que se han puesto también al hombro de esta responsabilidad y yo les agradezco de todo corazón, lo tenemos que hacer entre todos. La educación es mi responsabilidad, la responsabilidad del gobernador, pero es tan importante la educación que tiene que terminar siendo una responsabilidad de todos”.Ante esta arista, el exministro del Interior recalcó algunas de las tareas que desarrolló en los primeros dos meses de gestión: “Todas las semanas viajamos a más de un departamento para estar en contacto directo con los problemas. Nos encontramos, además, al inicio de nuestra gestión, con desastres climáticos que han hecho más difícil este camino”. También consideró que continuarán las reuniones de gabinete con el fin de "generar una forma de trabajar en conjunto, generar confianza, generar la posibilidad de trabajar mejor para solucionar problemas concretos”.“Siento que la gente está esperando que los funcionarios den el ejemplo, empezando por el gobernador. Ejemplo de austeridad, ejemplo de compromiso, ejemplo de ponerse al frente de cada iniciativa que consideremos que sea importante para la provincia.Por otra parte, ponderó a aquellos que trabajan a la par suya en el día a día:Si no tengo a mis empleados públicos, con el norte al cual queremos llevar la provincia, si no tengo a mis empleados públicos, incentivados para trabajar en pos de solucionar los problemas concretos de la gente, no vamos a tener éxito. Por eso necesitamos, y lo hemos hecho desde el primer día, sumar. Sumar y trabajar en equipo. Y esa impronta es la que hemos tratado de llevar adelante en estos 60 días”.Me quedé mal que no pude ir último fin de semana a Federal a la Fiesta del Chamamé, que voy siempre. Prometo ir el año que viene, se me complicó por el clima”.porque ahora que no hay recursos, que no hay plata, los intendentes, el mismo gobierno provincial y los organizadores, a veces hacen magia para lograr sostenerpuntualizó.En la misma línea, mostró su aval al testimonio del presidente y sus declaraciones polémicas sobre el gasto en fiestas nacionales por parte de las provincias: “Las defiendo, pero también defiendo el equilibrio de las cuentas públicas. Le he dicho a todos los intendentes que tenemos que adaptar estas fiestas populares a la realidad de nuestro bolsillo.y no tanto a los artistas de afuera. Hagamos fiestas más austeras, pero sostengámoslas. Es muy importante sostener en este momento tan difícil esta fiesta que muchas de las cuáles tienen hasta, en algunos casos, medio siglo de existencia, que la crisis no haga que estas fiestas se interrumpan”.Consultado sobre esta cuestión, el gobernador detalló: “Tengo una reunión ahora con el secretario de Turismo para evaluar bien los números, peroPude participar, había estado en Gualeguaychú hace unas semanas, el fin de semana estuve en Gualeguay, la semana que viene voy a Concordia también, intentando estar en la mayoría de estas fiestas promoviéndolas. Necesitamos promover más lo que tenemos, que es muy bueno, no solo los recursos naturales, los paisajes bellísimos que tenemos, sino también la calidad de nuestra gente y la calidad de nuestras fiestas populares, que son un atractivo para que vengan visitantes y que con la excusa de la fiesta conozcan el resto de nuestros atractivos”.En este punto, Frigerio expresó su punto de vista sobre un tema de agenda nacional:pero también estamos ocupados. No me puedo dar el lujo de quejarme y nada más.Quiero pelear por los recursos de los entrerrianos y después que nosotros nos banquemos con esos recursos, como corresponde.“En educación, descubrimos que las adscripciones del Consejo General de Educación representan más o menos esa pérdida de recursos para el área, unos 11.000, 12.000 millones de pesos. Entonces, yo quiero hacer el esfuerzo también en la provincia de corregir estas cuestiones absurdas que el Ministerio de Educación se pierde en adscripciones cerca de 12.000 millones de pesos, que es más o menos lo que recibiría la provincia del Fondo de Incentivo Docente. Hay mucho para hacer, mirando para adentro, ¿no? Mucho para hacer en este análisis introspectivo de las cosas que se vienen haciendo mal en la provincia. Pelear por los recursos de los entrenadores lo voy a hacer todos los días, pero también me voy a dedicar todos los días a corregir lo que está mal, lo que se viene haciendo mal en nuestra provincia desde hace muchísimo tiempo”, resaltó.En un segundo punto, destacó las acciones emprendidas desde el inicio de su gestión para promover la transparencia y la eficiencia en el gobierno provincial. En sus palabras: “Hay cosas que empezamos a hacer desde el primer momento, por ejemplo, llevar a la legislatura proyectos que pongan luz sobre la oscuridad que había en términos de información pública.Bajamos a la mitad los contratos que encontramos también, porque básicamente no tenían sentido ni le mejoraban la vida a la gente, por eso los estamos dando de baja. Había muchos contratos que eran solamente pagos a militantes políticos. Estamos eliminando los privilegios. Se hizo público que algunos funcionarios que vieron al Estado como una guarida, como un lugar donde esconderse. Tenían un cargo reservado un año antes por las dudas si perdían las elecciones. Eso no puede pasar más en la Argentina ni en nuestra provincia”.Un ejemplo claro de la transparencia fue realizar un registro de los vehículos oficiales: “Lo primero que hicimos fue inventariar los automotores del Estado. A ver dónde estaban, para qué se usaban. Y todos los que no se usaban estrictamente para cumplir con la función del área, los funcionarios los tuvieron que entregar. Los que estaban en mejor estado, se los dimos a la policía, que necesita de esos vehículos para darnos y brindarnos más seguridad a los centros urbanos. El resto se los vamos a dar a las Comunas y Juntas de Gobierno, que también lo necesitan imperiosamente. Había algunos autos, lamentablemente, en un estado irrecuperable. Todavía quedan algunos autos que no hemos encontrado. Le estamos pasando a la Fiscalía de Estado la información para que haga las denuncias del caso”.Consultado por seguridad, el gobernador, respondió: “Empezamos a movilizar más a nuestras fuerzas y la verdad que la respuesta ha sido excelente.generamos presencia del Estado que hace falta, sobre todo en esos barrios que han sido abandonados durante muchísimo tiempo”.Por otra parte, recalcó cuál es el fin que tiene por delante con esta área:Esa fue parte también de nuestro compromiso en la campaña y lo vamos a hacer con presencia policial. Por supuesto que nos faltan más recursos. Vamos a intentar en estos cuatro años dotar a la policía de lo que necesita, de cambiar, actualizarle los chalecos antibalas, el armamento. Necesitamos más vehículos, camionetas, sobre todo. Lo vamos a hacer de a poco porque obviamente no hay recursos. Sigo apostando y teniendo muchísima confianza en el enorme potencial que tiene la Argentina y que sobre todo tenemos los entrerrianos para salir adelante”.Consultado sobre el estado de la salud pública en la provincia, el gobernador ofreció un diagnóstico crítico:Resaltó la necesidad de modernizar los sistemas de atención, como el proceso de solicitud de turnos: "Es absurdo que los entrenadores tengan que estar desde las cuatro de la mañana en un centro de salud o en un hospital para pedir un turno, cuando ya todos manejamos un teléfono inteligente y podríamos hacerlo por teléfono".Además, compartió planes concretos para mejorar el acceso y la calidad de la atención médica:Vamos a cambiar la forma en la cual se compran medicamentos en la provincia para abaratar costos que están muy altos por ineficiencias del estado".El gobernador expresó su compromiso con la equidad en la atención médica: "Tenemos el compromiso, esperemos que lo podamos hacer en estos cuatro años, de que todos los entrerrianos tengan la oportunidad al menos de nacer en el departamento donde viven". Reconoció los desafíos y la importancia de la gestión eficiente: "Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer independientemente de que contemos o no con los recursos. Por supuesto que si contamos con recursos el cambio va a ser más rápido, pero cambiando la gestión, dejando de lado la desidia, poniéndole corazón y compromiso a la gestión pública, hay muchas cosas que vamos a poder cambiar".En respuesta a un reclamo constante en la provincia sobre el estado de los caminos rurales, el gobernador abordó la importancia de mantener y mejorar estas vías de comunicación. En sus palabras:Sobre todo, porque es de donde sale la producción, también. Por eso hay que mantener y mejorar los caminos rurales. A las pocas semanas de asumir tomé una decisión de destinar el 50% del impuesto inmobiliario rural a mantener los caminos de la producción. Eso va, ya está sintiéndose el cambio en muchos lugares, porque también Vialidad Provincial está trabajando de otra manera, en poco tiempo recuperó 50 máquinas que estaban paradas y ya la gente está viendo como vialidad está retomando la actividad”.En el ámbito legislativo, se está debatiendo la eliminación de las pensiones vitalicias, un tema que ha generado gran interés y debate público. El titular de la Gobernación expresó su firme posición al respecto: “Tenemos que terminar con todos los privilegios de la política, con todos. La gente está harta de los privilegios de unos pocos. No tiene lógica que una persona joven de 40 años, por ejemplo, termine jubilada con una jubilación altísima a los cuatro años de haber tenido un cargo de los más importantes de la función pública. No nos podemos dar ese lujo, no tenemos plata, hay prioridades mucho más importantes que esas y que nos tenemos que cambiar. Algunos me han criticado, pero bueno, no hay plata y tenemos que terminar en consecuencia con este y cada uno de los privilegios que vayamos encontrando en el camino. Y hay muchos privilegios todavía, pero en estos años vamos a terminar con todos los privilegios, que la gente tenga la tranquilidad de que vamos a dar esa pelea”.En otro orden de ideas, el gobernador se refirió al tema de los impuestos. En sus palabras: “A mí me hubiera gustado arrancar bajando los impuestos, bajando Ingresos Brutos, pero obviamente, ni bien asumimos, no tenía plata para pagar los sueldos. Me habían dicho que esa plata estaba y no estaba, así que obviamente ese objetivo de darle alivio impositivo a la gente va a tardar un poco más, pero lo vamos a hacer también, porque considero que es fundamental para el desarrollo de la provincia bajar la presión impositiva”.Por otro lado, enfatizó la importancia del diálogo y la colaboración con los representantes de los trabajadores del sector público en la provincia. En sus palabras: “Primero quiero dejar muy en claro el buen vínculo, el diálogo que hemos tenido desde el primer momento con los representantes de los trabajadores del sector público en la provincia. Me puse al frente de esa conversación porque para mí es de vital importancia.Uno lo ve en el sector privado, cómo se van planteando despidos frente al achicamiento de la economía. Uno de los objetivos en el Estado es sostener la estabilidad del empleado público y he sentido mucho acompañamiento por parte de los trabajadores del Estado en nuestra provincia”.Además, manifestó su determinación de restaurar la carrera administrativa en la provincia y evitar prácticas de nepotismo y favoritismo político:por esos políticos que creen que los eligen y eso les da lugar y oportunidad para meter a los amigos, con el dedo, para meter a los parientes, a los familiares y de alguna manera obstruir y ponerle un techo a la carrera administrativa del empleado público. Lo he dicho, se lo he dicho a ellos y lo voy a hacer en esta coyuntura difícil. Estoy viendo cómo nos están acompañando y no les voy a dar la espalda. Voy a cumplir también con ese compromiso”.Cuando se le consultó sobre la posibilidad de realizar paritarias mes a mes, Frigerio expresó: “No se puede hacer en este contexto tan complejo, no sabemos si vamos a tener los recursos que nos han sacado, no sabemos cómo va a venir la inflación, cómo va a ser la política macroeconómica en general. Sería una irresponsabilidad de mi parte, como gobierno provincial, prometer cosas que no podemos cumplir. Pero quiero resaltar que esto que tiene que ver con el sentido común, que la gente lo entiende y lo comparte, también lo han visto así nuestros trabajadores del Estado y de la provincia, y yo estoy muy agradecido por entender, como han entendido, que en esta circunstancia tenemos que cinchar todos para el mismo lado y tenemos que trabajar espalda contra espalda”.En otro aspecto, reafirmó su compromiso con la transparencia y la eliminación de prácticas opacas en la gestión pública: “No quiero nada que no se pueda contar. Nada que requiera la opacidad, la oscuridad para que se gestione. No tiene que haber gastos reservados.Algo tan obvio y elemental como eso. Ya no hay gastos reservados en la provincia y para mí eso es una gran noticia. Que hace a la transparencia y que hace a la mejor gestión pública”, aseveró.El gobernador también compartió detalles sobre sus pasatiempos. Confirmó que juega al fútbol ocasionalmente, mencionando: "A veces por la noche tarde jugamos algún partidito". En cuanto a su equipo de fútbol, reveló ser hincha de River Plate.Además, expresó su compromiso con mantenerse en forma: "Trato de entrenar. A veces voy temprano por la Costanera a correr. Si no, encontré un muy buen lugar para entrenar con los cadetes en la Escuela de Oficiales de la Policía de Entre Ríos". Asimismo, señaló que les prometió a los cadetes que entrenaría con ellos en la medida de lo posible.