Katopodis: “Rechazamos estos pedidos de subas de tarifas porque son abusivos”

El ministro de Infraestructura de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, aseguró que el gobierno de esa provincia rechaza los pedidos de incrementos de tarifas "porque son abusivos", indicó que "las subas llegan al 700%" y evaluó que "la gente no podrá afrontarlo porque con el aumento de la nafta, los remedios, los alquileres y la canasta básica se pulverizó el poder adquisitivo de los trabajadores y de la clase media".



"Sacarle plata a los usuarios para ponérsela en los bolsillos de los dueños de las empresas de gas y electricidad no resuelve ninguno de los problemas del país. No estamos para poner palos en la rueda al Gobierno nacional, pero este no es el camino", reflexionó el funcionario durante una conferencia de prensa que brindó en la cartera que conduce, en La Plata.



Señaló que "hoy es la primera audiencia para el incremento de las tarifas de gas y a fin de mes serán las vinculadas a la energía eléctrica. Los pedidos son abusivos, van entre el 350% y el 700%", describió Katopodis.



"Cualquier boleta de gas o luz que se proponga incrementar el 500% es confiscatoria y va a golpear un bolsillo que ya está bastante golpeado. También rechazamos el pedido de hacer una actualización mensual de las tarifas. Sería un incremento gatillo, que es indexatorio y no se corresponde con la situación del salario", describió el ministro.



Para el titular de la cartera de infraestructura "están repitiendo una película que ya vimos en 2016 con el macrismo, cuando se aumentaron tarifas y los servicios no mejoraron su calidad", por lo que pidió: "queremos entender cuál es plan de inversión y la estructura de costos de las empresas, dónde va la plata de la gente".



En ese marco, Katopodis analizó que "este no es el camino, esto ataca el corazón de los trabajadores y la clase media" y evaluó que "los aumentos deben ser graduales y progresivos, las tarifas deben ser justas y accesibles".



Asimismo consideró que las pymes necesitan "tener un tratamiento diferencial", pidió que se mantenga un "sistema de segmentación que permite adecuar la tarifa a los ingresos de manera proporcional" y dijo que el gobierno "aumenta prepagas, alquileres y tarifas, mientras bajan las jubilaciones y salarios de trabajadores".



"Con este tarifazo se está repartiendo mal la crisis de la Argentina. El contexto es complejo: hay caída del salario, del consumo, aumentaron los bienes y servicios, y eso golpea a la clase media y a los trabajadores", afirmó.



Enfatizó que "en la provincia nos votaron para tener un Estado presente, tener obra pública y cuidar a la industria nacional, clase media, trabajadores y comerciantes"; y que "no deben hacernos creer que este es el único camino".



Para el dirigente, "no hay más resto para seguir haciendo sacrificios" y el Gobierno debe decir cuándo se termina esta agenda de recortes", al tiempo que pidió que el esfuerzo "lo hagan quienes tuvieron ganancias extraordinarias".