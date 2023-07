Mathieu: “Queremos plantear una renovación en la política desde el peronismo”

El precandidato a intendente por Más para Entre Ríos, Nicolás Mathieu, dio cuenta de sus expectativas de cara a las PASO durante una entrevista en Quién Dice Qué, el programa que se emite por Elonce. “Soy parte de una camada nueva que quiere plantear una renovación dentro de la política. Eso es lo que quisimos hacer desde el peronismo. Estamos convencidos de que podemos hacer una propuesta que plantee una renovación dirigencial”, manifestó.



En ese marco, remarcó que “hay una lista que representa Rosario Romero junto al sector de José Cáceres, otra lista que tiene que ver con Julio Solanas y Blanca Osuna, y nosotros que hemos armado una propuesta de todos jóvenes, la mayoría de entre 30 y 40 años, que tenemos ganas de protagonizar”.



“Una de las condiciones que estableció el candidato a gobernador, es la igualdad de pegado para todos. Nosotros recorremos la calle y muchas veces escuchamos que estamos cansados de lo mismo de siempre. Desde el peronismo creíamos oportuno en este contexto poder ofrecer nuestra candidatura. Venimos caminando muy bien por distintos barrios y ámbitos, nos está yendo muy bien”, agregó.



Por otra parte, comentó que “tenemos una lista muy amplia de dirigentes deportivos, estudiantes universitarios, docentes, funcionarios de UADER, jóvenes profesionales, referentes de sindicatos, hay variada participación de la sociedad civil. Todos han tenido sus experiencias en gestión. Yo he tenido experiencia en Enohsa”.



“Es sano que estemos con otros precandidatos recorriendo los barrios, decir lo que pensamos, qué hicimos cuando pudimos hacer algo. Es importante que los vecinos puedan preguntarnos, eso hace a la democracia y la enriquece”, manifestó.



Respecto al transporte público, consideró que “es un problema estructural. Hay que sentarse con estudiosos del tema que han solucionado el problema en otras partes del mundo. Más allá de que Paraná tiene particularidades como todas las ciudades, no puede ser que no le encontremos una solución a un problema que es importante para todos los vecinos. Hay que sentarse en una mesa todos los actores y buscar la solución”.



“Para nosotros que la lista esté aceptada, esté en condiciones y participar es un orgullo. Todos los días tenemos distintas actividades y recorridas”, finalizó. (Elonce)