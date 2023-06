La provincia asiste a productores del norte entrerriano afectados por la sequía

En el marco de la ejecución de la asistencia a productores afectados por la sequía, el secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, se reunió con ganaderos en Federal.El secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Lucio Amavet, indicó que “las directrices de nuestro gobernador Gustavo Bordet y del ministro Hugo Ballay es estar permanentemente al lado del productor, gestionando y pensando juntos herramientas que lo asistan en esta desgracia climática producto de la sequía que todavía los golpea. Si bien en gran parte de Entre Ríos están recomponiéndose los perfiles, al norte de la provincia la situación todavía es delicada, más aún al comienzo del invierno donde el alimento escasea”.En esta oportunidad Amavet detalló que se entregaron alimentos por un monto de 35.810.400 pesos para 316 ganaderos de hasta 50 bovinos totales, agregando que la ayuda ha llegado a las localidades de Federal, El Cimarrón, El Gramiyal, Conscripto Bernardi y El Chañar. También se asistieron a 162 productores del departamento Feliciano por un monto de 17.900.000 pesos; y se asistieron 10 comunas de Villaguay, por un total de 41.000.000 pesos, beneficiando a 500 productores.Los beneficiarios resaltaron la importancia de esta asistencia. María Emilia Lencina, criadora de bovinos, ovinos y caprinos de Federal, indicó que “hace más de un año que no hay pasto ni ninguna pastura, lo que se consigue de forraje muchas veces no es lo que se quisiera adquirir. Tratamos de producir con lo que podemos conseguir, que muchas veces termina resultando muy caro para la economía de un productor chico; por eso celebramos esta iniciativa, hoy toda ayuda sirve”.A su vez, Alfredo Bris, productor de bovinos y ovinos de Colonia Federal, quien se encuentra trabajando su primera chacra propia, manifestó que la sequía complejizó toda su labor diaria: “Hace poco destetamos los terneros y debemos darle de comer junto con las vacas. A esto se le suman las ovejas, es una situación muy compleja”. “Es por ello que es muy importante para nosotros recibir esta ayuda”, enfatizó.Norma Gómez, quien maneja un pequeño emprendimiento ganadero en Federal, informó que hace un año ya que no se pueden recuperar las pasturas y que a la falta de nutrientes y agua producto de la sequía se suma la llegada del invierno, con su correspondiente detención del crecimiento del pasto. “Este alimento que nos proveen es una gran ayuda, nos alivia muchísimo y ayuda a paliar una situación, donde se nos han muerto animales y tenemos que proteger a los terneritos. Muchas gracias por venir a traer ayuda a Federal”, concluyó la productora.