Renunció el Viceintendente de Concepción del Uruguay: la explicación que brindó

Esta mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa en el salón del Honorable Concejo Deliberante, donde hasta el momento, el viceintendente de Concepción del Uruguay, Dr. Ricardo Vales, hizo oficial su renuncia tanto a su cargo ejecutivo como de Presidente del HCD.Allí informó a los medios de comunicación presentes que “hace un ratito terminamos una reunión con los Presidentes de los 3 bloques del Concejo Deliberante, y el Intendente Martín Oliva, y he puesto a consideración y esperando la aprobación a mi renuncia como viceintendente y como Presidente del HCD, cargos que honrosamente he ejercido desde que los vecinos me eligieron democráticamente desde el 2019”.Su decisión corresponde a que “he decido junto a otros vecinos, presentarme a las próximas elecciones, con un partido nuevo, que podemos definir como vecinalista, plural y abierto, donde creemos que podemos hacer algo distinto”, dijo y agregó “no corresponde, a mi entender, que quien se presente a las elecciones tenga ciertos privilegios con los demás precandidatos, por eso se debe renunciar a los cargos que se ocupan, para desde allí volver a presentarse”.Seguidamente, Ricardo Vales fue consulado sobre los destinos del Partido Político sobre el que se encuentra trabajando y armando con diferentes actores de la ciudad. Sobre eso, respondió “tenemos que presentarnos en igualdad de condiciones a cualquier otro vecino que quiera participar de las elecciones”.“Tengo toda la responsabilidad, renuncio porque voy a hacer campaña política, tengo discrepancias con el justicialismo y con la representación que se viene haciendo, con posiciones contrarias al Ejecutivo y al peronismo, como he expuesto en algún momento”, agregó el actual Presidente del HCD, y añadió “no tenemos obediencia debida, pero tenemos responsabilidad”.Seguidamente, Vales habló sobre su relación con el Intendente Martín Oliva, y aseveró “no he participado de discusiones que se han dado desde la gestión, ya que formé parte del gobierno no de la gestión. No está mal que haya sido así, lo hablamos con Martín y ninguno puso cara de sorprendido, se ha dado así, y la gente lo sabe, estoy seguro de que hay decisiones que se han tomado y han sido muy correctas”.“He tenido una relación correcta con Martín Oliva, pese a las diferencias o las miradas distintas, la charla fue muy amena, por supuesto que sabe lo que estoy haciendo, y él lo entendió deseándome la mejor de las suertes”, destacó Vales.Seguidamente, aseveró “encontré diferencias dentro del PJ que es con quien llegué a este recinto, y similitudes con otros espacios, no creo en la obediencia debida política, cuando pienso que algo es errado, lo digo, o que puedo enriquecer a la discusión, lo hago. Es así como debe hacerse y es lo que la ciudadanía esperaba de mí, y es en lo que no podemos fallar”.Finalmente, el hasta el momento Presidente del HCD, aseguró que será la concejala Viviana Sansoni quien asuma el rol como Presidenta del recinto y seguirá siendo concejala al mismo tiempo.“Estoy convencido de que debemos entender que tenemos que intentar ofrecer algo más plural, democrático, amplio, teniendo miradas distintas con quienes tengan representatividad realmente”, apuntó Vales.Además, el abogado insistió en que el armado electoral en el que trabaja “es para la ciudad, no para la provincia. Estamos armando un partido político que nos va a dar una herramienta electoral para la ciudad, podríamos decir que se trata de un partido vecinalista, un partido de ciudad para poder participar en las elecciones”.Seguidamente garantizó que “he hablado con Rogelio Frigerio”, y añadió “si se hacen alianzas electorales no se puede ir por colectora”.Finalmente, sobre su renuncia, Vales avaló “creo que, si todos los precandidatos renunciáramos a los cargos para poder presentarnos nuevamente, sería buenísimo. Es lo que hay que hacer para discutir de igual a igual”.“No creo que sea algo histórico, creo que es algo que debe hacerse, renunciar al cargo y hacer campaña”, concluyó el hasta el momento viceintendente de Concepción del Uruguay.