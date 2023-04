Tras millonario robo, Municipio acudirá a la Justicia para recuperar el dinero

Luego de detectado el, que supuso la extracción de forma irregular de unos $25 millones, según la denuncia penal presentada en el Ministerio Público Fiscal, ahora se conoció que tras la reacción relativamente rápida de las autoridades al detectar los movimientos irregulares permitió queque el pasado lunes 3 de abril pretendieron depositar en 16 cuentas distintas la suma de $25 millones.que la entidad financiera, a la que las cuentas municipales estaban adheridas, les reponga los montos faltantes. “Nos presentaremos este lunes, no solo para acusar penalmente a las 16 personas destinatarias de las transferencias, sino que además actuaremos legalmenteEl banco es el intermediario de haber dado curso a. Así que vamos a pedir que nos depositen 23 millones, es decir que el banco sea garante de ese dinero hasta que se esclarezca la situación y se recupere el total”.Días atrás, el presidente municipal de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, hizo declaraciones sobre el millonario robo del que fue víctima la Municipalidad a través de transferencias bancarias. Señalóy confirmó lo anunciado poral asegurar que desde el comienzo, dijo Oliva ael viernes pasado. El intendente mencionó que los nombres no se dieron a conocer públicamente para no entorpecer la investigación. “Todas las operaciones que hace la Municipalidad quedan registradas y las personas fueron identificadas con sus nombres y CUIT, pero puede que no tengan nada que ver, eso es lo que se investigará”, agregó.Oliva confirmó también que ninguno de los beneficiarios de los movimientos bancarios no autorizados es de la provincia de Entre Ríos. Y exigió “celeridad” al Poder Judicial para “lograr recuperar la plata”.