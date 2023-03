“Seguimos reclamando verdad, justicia y poniendo en valor la memoria colectiva

El presidente Alberto Fernández anunció hoy la construcción del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) Campo de Mayo, en San Miguel, provincia de Buenos Aires, en la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia."Estamos poniendo en valor la memoria desde la ética del Estado de Derecho para que nunca más alguien se anime a hacer algo como esto", afirmó el mandatario y señaló que "lo sucedido en la última dictadura fue también en gran medida por la complacencia de la sociedad, por los medios de comunicación y porque tuvieron los jueces necesarios que convalidaban y avalaban las atrocidades que hacían"."Siento una mezcla de un enorme dolor por la tragedia que se vivió en lugares como éste, y también de paz espiritual porque 47 años después no nos olvidamos, seguimos reclamando verdad y justicia y seguimos poniendo en valor la memoria colectiva", añadió.El jefe de Estado rememoró que fue "el único testigo del momento en que Néstor Kirchner decidió cambiar la lógica de las políticas de derechos humanos", y destacó la decisión del ex presidente para que el Congreso de la Nación "anule las leyes de Obediencia Debida y Punto Final", así como "el decreto de Fernando De la Rúa que prohibía la extradición de personas involucradas en violaciones a derechos humanos ocurridos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983"."Néstor era todo audacia, y finalmente me dijo: ´Alberto, probamos con el olvido y no funcionó, probamos con el perdón y no funcionó. Probemos con la justicia, es la hora de la justicia'", recordó el Presidente, y remarcó que "podemos tener diferencias políticas, pero la gran mayoría de los argentinos y argentinas el 24 de marzo se abraza, marcha y sigue reclamando memoria, verdad y justicia".El mandatario concluyó: "Que la mejor recreación sea no olvidar, recordar y respetar a los que no están. Haciendo esto somos una sociedad infinitamente mejor, que busca la verdad y que no convive con los asesinos. Sigamos construyéndola en Campo de Mayo y en cada rincón de la Patria donde un argentino o una argentina vivió la tragedia de verse sometido a manos de asesinos genocidas".El jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y de Defensa, Jorge Taiana; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; y la presidenta de la Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, Iris Avellaneda.Con fecha estimada de finalización en julio de 2024 mediante una inversión de 2.198 millones de pesos, el de Campo de Mayo será el primer Espacio para la Memoria construido desde cero donde funcionó el principal centro de operaciones durante la última dictadura cívico militar. Tiene como objetivo que la sociedad conozca su historia para aportar a la comprensión sobre cómo se planificó y ejecutó el terrorismo de Estado en nuestro país.En el inicio de la actividad, el secretario Pietragalla recordó que "en un contexto en el que el gobierno de Macri estaba pensando en hacer en este lugar emprendimientos inmobiliarios, nos alarmamos y empezamos a pensar que debíamos recuperar este espacio para la memoria", y resaltó que "lo que pudimos lograr en Argentina en cuanto a la reparación integral con políticas de memoria, verdad y justicia, es único en la región y en el mundo".De esa manera se refirió a la disposición firmada por el ex presidente Mauricio Macri que ordenaba la creación de una reserva natural en el lugar, y quedó sin efecto cuando el presidente Alberto Fernández firmó el decreto que dispuso crear el Espacio para la Memoria.En tanto, la presidenta de la Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, Iris Avellaneda, expresó que "es triste y conmovedor pisar esta tierra, porque desde acá salieron los vuelos de la muerte. Pero a pesar de la tristeza y de todo lo que viví acá secuestrada, siento un alivio porque después de 40 años de democracia y de 47 años del golpe cívico-militar-eclesiástico se va a lograr este sueño de construir el sitio de memoria que tanto anhelamos".Además del inicio de este proyecto, el Gobierno nacional anunció la adjudicación e inicio de otras nueve obras en Espacios para la Memoria en distintos puntos del país, por una inversión total estimada de 2.447 millones de pesos, entre las que figuran la puesta en valor de los Espacios "La Escuelita", en Bahía Blanca, "El Faro", en General Pueyrredón, "Club Atlético", en la Ciudad de Buenos Aires, "La Escuelita de Faimallá", en Tucumán, tres obras en los edificios de la Imprenta y Enfermería de la ex ESMA y dos obras en el edificios de la Asociación HIJOS y de Madres Línea Fundadora, en la Ciudad de Buenos Aires.También asistieron al acto el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, entre otros integrantes del Gabinete nacional y representantes de organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de detenidos y desaparecidos.