Ingresó a Diputados proyecto que establece cronograma electoral en Entre Ríos

Qué dice el proyecto de ley

Fundamentos

Ingresó este lunes a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que dará certezas respecto al cronograma electoral del año que viene en Entre Ríos.Si la oposición da los dos tercios necesarios para que puedas ser debatido sobre tablas sin giro a comisión, la intención es tratarlo en la sesión confirmada para este martes a las 18.No obstante, si el oficialismo no consigue los 23 votos necesarios, el proyecto se tratará con preferencia con o sin despacho de comisión en la sesión convocada para este miércoles a las 11. Además, se prevé que la semana próxima sea tratado por el Senado en las mismas circunstancias.De aprobarse, el proyecto indica las siguientes opciones: “elecciones primarias y generales coincidentes con las nacionales (agosto/octubre) o elecciones primarias y generales separadas para las categorías provinciales y locales (julio/septiembre), concentrándose así dentro de cuatro meses como máximo todos los procesos electorales”.En ese sentido, el gobernador Gustavo Bordet había adelantado aque “planteamos la posibilidad de dos fechas: de ir concomitante con las elecciones nacionales o en elecciones PASO el 30 de julio y generales el 24 de septiembre. Está la opción de que se faculta al gobernador a tomar la decisión de ver si se desdoblan o si se va junto con las nacionales.”.Según indica el proyecto, al que accedió Elonce, en su Artículo 1º la iniciativa propone “modificar el Artículo 2° de la Ley 9.659, –conforme la redacción dada por el mismo artículo de las leyes modificatorias 10.357 y 10.615– de manera que quede redactado la siguiente manera: “Las elecciones generales de cargos provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno deben celebrarse el último domingo de septiembre del año en que correspondan las elecciones generales, o bien en forma simultánea con las elecciones nacionales”.Indica también que “las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias PASO, para los candidatos provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno, deben celebrarse el último domingo de julio del año en que se realicen las elecciones generales, o bien en forma simultánea con las elecciones PASO nacionales”.La convocatoria de ambas elecciones “será realizada por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial o en su defecto por la Legislatura, con una antelación no menor a 150 días de la realización de las elecciones generales”.Por otra parte, en su Artículo 2º indica que “el Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la confección del texto ordenado de las leyes vinculadas al Régimen Electoral Provincial, dentro de los 30 días de promulgada ley”.En sus fundamentos, el proyecto indica que “al igual que la ley 10.615 dispuso, queda siempre abierta la posibilidad de convocar –a instancias del Poder Ejecutivo Provincial- en las mismas fechas en que se realicen las elecciones nacionales, tanto primarias como generales”.“Sabido es también que en el año 2018 el Poder Ejecutivo elevó a la Legislatura un proyecto de reforma electoral integral el cual no tuvo abordaje en aquel entonces y en consecuencia, aún sosteniendo su viabilidad para el futuro, no resultaría propicio ni oportuno o conveniente ponerlo en discusión en las vísperas de procesos electorales del año 2023”, resalta.Sin embargo, “encontrándonos en un marco de gestiones post pandemia podemos prever en las normas electorales una concentración de fechas que sitúe las elecciones primarias y generales en coincidencia con las nacionales o bien en fecha cercana, entre los meses de julio a octubre de 2023, lo cual, a efectos del funcionamiento del Estado y de las distintas gestiones y del propio electorado, hará que se concentren recursos entre esos meses, abarcando las campañas menor tiempo, lo cual redunda en beneficio de la ciudadanía toda y de las gestiones de gobierno tanto provincial como municipales y comunales”.

