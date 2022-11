Osuna valoró el traspaso de terrenos de Puerto Nuevo al Municipio de Paraná

Política Obtuvo media sanción el traspaso de los terrenos del Puerto Nuevo al Municipio

La diputada nacional Blanca Osuna destacó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que transfiere al Municipio el dominio de los terrenos del Puerto Nuevo de Paraná, ubicado sobre calle Liniers de la capital provincial. “Este no es el primer paso en relación a lo que trabajado siempre por el borde costero donde impulsamos la creación de la Escuela Nº 100 y la ley de transferencia del terreno donde se permitió la inauguración de la escuela; estuvimos con la Casa de la Costa donde había un boliche bailable y estuvimos cuando se recuperaron los dos viejos galpones del puerto, donde invirtió el actual intendente y son una referencia indudable”, repasó la legisladora en comunicación conEs que la ley fija como condición que las tareas de integración urbana en el marco del Plan Maestro Integral del Área Costera deberá tener un enfoque de participación ciudadana y de preservación del patrimonio arquitectónico, ambiental y cultural.“El proyecto se formulará concreta y definidamente en el marco de un plan integral que tendrá a la participación ciudadana como condición para que efectivamente la transferencia se mantenga”, aseguró la diputada oficialista. De hecho, destacó que se trata de “poner en valor al borde costero, la accesibilidad y la integración, porque detrás del edificio histórico de Paraná Medio hay barrios y está la escuela; y el haber trabajado en la regularización de las viviendas de El Morro, la inversión en obras de calles, cloacas e iluminación, fue poner en valor a la ciudad que tiene al río como rasgo característico”.Osuna puso en relevancia la gestión municipal por el borde costero, como también por la Ley Nº 26.073 aprobada en 2011 que permitió que los terrenos donde funcionaba la Escuela de Educación Técnica Nº 100 Puerto Nuevo sean transferidos a la provincia de Entre Ríos. Del mismo modo la calle conectando el Puerto Nuevo con el barrio Morro, y que lleva el nombre de Claudio Fink, la recuperación de los galpones del puerto conformando la Sala Mayo como espacio amplio, la Casa de la Costa, entre otras obras.En ese sentido, rescató las palabras de la Vicepresidenta Cristina Fernández. “Que a esta definición no se la lleven cuatro vivos es la voluntad del intendente, de los legisladores del Frente de Todos, de la comunidad del Puerto, de los trabajadores del sindicato y la escuela; es toda una comunidad que estará atenta para que el desarrollo que se haga”. “El goce del río no es para uno o dos inversores inmobiliarios, es para toda la ciudadanía, trabajadores y estudiantes”, sentenció.