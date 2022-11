Daer destacó acuerdo del Consejo del Salario: “Busca conservar poder de compra"

El sindicalista sostuvo -en declaraciones a FM La Patriada- que "al finalizar el consejo del salario, se llegó a un acuerdo, donde mayoritariamente se votó a favor" y destacó que solo hubo un voto "en contra y ninguna abstención".



También explicó que con la firma de la paritaria del Salario Mínimo Vital y Móvil se busca "que la inflación baje y conservar el poder de compra".



Además, valoró que "en el año de vigencia de este acuerdo terminamos con un 110,7% de incremento" y subrayó que "este valor va a ir por arriba de la inflación".



"El acuerdo es diciembre, enero, febrero, marzo; en abril se abre un nuevo proceso de discusión anual", explicó.



La CGT, la CTA y las cámaras empresarias acordaron hoy en el Consejo del Salario un aumento del mínimo, vital y móvil del 20% en cuatro tramos, que se abonará un 7% en diciembre, 6 en enero, 4 en febrero y otro 3% en marzo de 2023, lo que para la cartera laboral totalizó una mejora paritaria del 110,5% en un año y permitirá que ese haber llegue a casi 70 mil pesos en marzo próximo.



"El nuevo incremento del mínimo, vital y móvil para el año paritario, comprendido entre marzo de este año e igual mes de 2023, totalizó un 110,5 por ciento", informó Trabajo.



Más temprano, el gremialista había brindado declaraciones a la prensa antes de ingresar al gremio de Sanidad (Fatsa), donde los sindicalistas llevaron adelante el acuerdo junto a empresarios y el Gobierno.



"Nosotros no queremos poner valores nominales inflacionarios que después perjudiquen los procesos a la baja de los precios. Ojalá tengamos bajas significativas en los próximos meses porque la inflación es la peor corrosión sobre el salario y el ingreso de todos", había dicho el dirigente cegetista.



Ante una consulta sobre qué montos reclamarían desde la CGT en la reunión, Daer había adelantado que "el parámetro siempre es el valor de la canasta básica de alimentos y, después, se verá hasta dónde llegamos en la negociación"



"Todavía no tenemos el monto que vamos a proponer en la reunión. Ahora haremos una reunión y un zoom con algunos compañeros para ver qué postura llevamos al Consejo del Salario. La idea es hacer un acuerdo con tramos cortos, pero veremos que dicen los empresarios y qué dice el Gobierno", subrayado el dirigente gremial.



En ese sentido, Daer lamentó que "el Salario Mínimo Vital y Móvil termine atado al Presupuesto, porque prácticamente no impacta sobre el salario de los trabajadores".



"En cambio, sí impacta en la cuestión presupuestaria que determinan las asignaciones y la ayuda social", estimó el dirigente sindical de los trabajadores de la sanidad.



En relación a los posibles anuncios Gobierno sobre un bono o suma fija para el fin de año, Daer evaluó que una medida como esa "puede ser que se discuta en alguna convocatoria, pero todavía no hay nada de eso en concreto".



Las partes del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil se reunieron esta tarde desde las 16 para definir un nuevo haber básico, que actualmente asciende a los 57.900 pesos.