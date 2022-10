Entre Ríos se posiciona entre los principales destinos turísticos para el verano

Encuentro de trabajo

Presentación de platos

Feria Internacional de Turismo (FIT)

Stand de Entre Ríos

El gobernador Gustavo Bordet recorrió la Feria Internacional de Turismo que se desarrolla en Buenos Aires. Desde el stand de Entre Ríos destacó el posicionamiento de la provincia como uno de los principales destinos turísticos.Destacó las nuevas inversiones del sector privado motivadas por la necesidad de más plazas y las expectativas para la temporada de verano. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, puso de relieve el trabajo del mandatario entrerriano.“Veo muy bien a Entre Ríos en materia turística y no es casualidad. El gobernador es un infatigable trabajador del turismo”, expresó Lammens en el marco de su visita a la FIT y diálogo con el mandatario.“Sé que Entre Ríos ha invertido mucho en turismo, también lo hemos hecho desde el ministerio, con obras importantes de infraestructura, el Programa 50 Destinos, que la provincia lo aplicó muy bien”, reconoció y agregó: “Así que todo el crecimiento que ha tenido en los últimos años no es casualidad sino fruto del trabajo del gobernador, de su equipo y de lo que hemos podido aportar desde el ministerio”.Bordet, por su parte, destacó la importancia de estar en la feria y expresó: “Estar en la Feria Internacional de Turismo significa para una provincia como Entre Ríos, donde el turismo viene creciendo sostenidamente, una gran oportunidad para mostrar todos nuestros destinos, para que cada municipio y cada lugar de nuestra provincia pueda estar promocionando, y pueda hacer una muy buena tarjeta de invitación para sumar más turismo a nuestra provincia".El mandatario estuvo acompañado, por el secretario Nacional de Gestión Cultural, Federico Prieto, la secretaria de Turismo de la provincia, María Laura Saad y los intendentes de Paraná, Adán Bahl; de Colón, José Luis Walser; de Ibicuy, Gustavo Roldán; y de San José, Gustavo Bastián.Por otro lado, “también esto significa fuentes de trabajo, generación de ingresos y que haya una dinamización de nuestros sectores económicos en una actividad que, de por sí, es muy noble que conjuga perfectamente el ambiente, nuestros recursos naturales con la economía”, indicó Bordet y resaltó que “trabajar en turismo es darle a la provincia de Entre Ríos una sustentabilidad para el desarrollo a futuro de la actividad”.Allí recordó que durante la pandemia hubo tiempos complicados, “pero, hoy el turismo viene teniendo un crecimiento exponencial y sostenido que ha superado todas las expectativas previas, y hace que tengamos que redoblar más esfuerzo para incrementar nuestra oferta, tanto en cama de hotel como cubierto de gastronomía y esto hace que el sector privado venga trabajando fuertemente”, sostuvo.Resaltó que “hay una tradición de mucho tiempo en Entre Ríos de trabajo mancomunado con el sector privado, esto es muy bueno tener y generar esta sinergia público-privada para poder lograr que sea sostenido en el tiempo el desarrollo del turismo”.“Hoy hay ciudades en todo el territorio que están posicionadas como destino turístico y que antes, quizás no lo estaban”, dijo el mandatario y precisó: “Hoy Entre Ríos puede ofrecer en invierno, termas, en verano playas y durante todo el año circuitos históricos, fiestas populares y eso hace que todo el año haya turismo para todos los gustos y fundamentalmente hay una experticia en quien realiza operaciones de turismo que sumado a la movilidad, la hospitalidad que de por si tenemos los entrerrianos hace que, quien viene una vez, vuelva siempre y esto tenemos que sostenerlo”.“Por eso, estar aquí hoy en la Feria internacional del Turismo, es muy importante, no solo para promocionar en Argentina sino también en otros países”, afirmó.Acompañaron en la recorrida, además, los legisladores Marcelo Casaretto y Carolina Galliard; y el diputado provincial, Mariano Rebord.En ese marco, el mandatario mantuvo un encuentro de trabajo con el empresario Alberto Albamonte, quien tras la reunión comentó: "Siempre que nos juntamos con la autoridad repasamos un poco los proyectos y da la casualidad que Entre Ríos es una de las provincias donde más está trabajando tanto Howard Johnson cómo Days Inn”.“Estamos trabajando muy fuerte y muy entusiasmados y creemos que Entre Ríos tiene un potencial turístico realmente espectacular”, afirmó al tiempo que comentó que tienen varios proyectos en la provincia de Entre Ríos.“Me voy muy satisfecho por la compresión del señor gobernador en lo que significa la inversión privada. Siempre es mucho mejor estar acompañado”, dijo tras mencionar que invierte en Entre Ríos, "porque hay posibilidades. Hacemos estudio de mercado previo, vemos que hay una demanda potencial insatisfecha entonces trabajamos para cubrir esa demanda”, concluyó el empresario Albamonte.En la oportunidad, los alumnos del instituto Gastronomico de las Americas (IGA) de Concepción del Uruguay, le presentaron al gobernador Bordet, el plato elaborado por ellos con productos entrerrianos, que ganó un premio en el concurso CocinArte en Paysandú, República Oriental de Uruguay por plato innovador.Celebrada año a año en el predio ferial de La Rural Buenos Aires, FIT constituye uno de los principales eventos turísticos de América Latina. Con cientos de stands y miles de visitantes, se trata de una cita ineludible para los profesionales del negocio turístico de toda Argentina y el resto de los países de la región.En esta edición de la Feria Internacional de Turismo, Entre Ríos tuvo una importante participación contando con la presencia de más de 25 municipios que brindaron toda su oferta turística, artística, cultural y gastronómica.Nuestra provincia mostró toda su rica y variada oferta turística en el marco de un stand de gran tamaño y ubicado por sectores, simulando a quien pase un recorrido por nuestra tierra. Entre Ríos, formó parte del sector del Litoral dentro de la FIT junto con las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe y Misiones.