Cristina Kirchner: "Las garantías procesales no aplican si sos peronista"

De penas y olvidos. https://t.co/ETUxHUdFc8 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 25, 2022

Qué dijo Cristina Kirchner sobre la Justicia

Causa Vialidad: el alegato de Cristina y la continuidad del juicio



La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a cuestionar a la justicia, en el marco de los alegatos del juicio por la causa Vialidad. Desde su cuenta de Twitter, este domingo publicó una carta en la que apuntó contra la "doble vara" de los jueces y señaló que "las garantías procesales no aplican si sos peronista".Justamente ayer, en sus redes sociales, Cristina Kirchner publicó el alegato completo de su defensa en la denominada causa Vialidad y aseguró que esos registros "desmoronan, como un castillo de naipes, las toneladas de mentiras repetidas por los fiscales (Diego) Luciani y (Sergio) Mola".De este modo, la Vicepresidenta volvió a cuestionar el desempeño de un sector de la Justicia, en lo que denuncia como "lawfare". Este domingo por la mañana, subió una carta aclarando un pasaje de su alegato, en el citó la causa de las víctimas muertas por la represión policial en diciembre de 2001, en medio de la conmoción social por el Estado de Sitio. El título de la publicación es "De penas y olvidos", el cual dio a conocer esta carta.Al referirse a la acusación contra De la Rúa por los asesinatos de manifestantes en las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, sostuvo que "para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de televisión, Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso".Recordó así el accionar de la Justicia en el marco del proceso judicial de esa causa. "La Sala 1 de Casación, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, es la que tiene dos causas de Asociación Ilícita, (Memorándum y Hotesur-Los Sauces), que junto a la de Vialidad, que también calificaron como asociación ilícita, forman parte de las cinco causas que en forma separada y con el mismo tipo penal se llevan adelante en mi contra o sea? cinco veces juzgada por el mismo hecho", destacó.Planteó así que no sólo De la Rúa fue sobreseído por el fallecido juez Claudio Bonadío "en la acusación por homicidio culposo" sino que el jefe de Gabinete de esa administración, Chrystian Colombo y el ministro del Interior Ramón Mestre, "ni siquiera resultaron acusados, pese a que el artículo 102 de la Constitución Nacional, establece la responsabilidad solidaria de los ministros sobre los decretos que firman"."Las garantías procesales de no ser juzgado Dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista", expresó Cristina en una extensa carta, donde retoma algunas cuestiones inherentes a la causa judicial de diciembre 2001 y las compara con la causa Vialidad, en la cual está imputada."Para el peronismo, Derecho Penal de autor. Para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de televisión (nadie absolutamente nadie podía ignorar lo que pasaba) para ellos Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso", advirtió Cristina Kirchner este domingo desde sus redes sociales.En ese sentido, la Vicepresidenta destacó el rol de la Cámara de Casación, la que en 2001 "solo debatió el monto de las penas" y cuyo objetivo fue "lograr penas excarcelables para los acusados". Por lo tanto, explicó, El Tribunal Oral Federal 6 "redujo las penas en función de la revisión propiciada por la Cámara de Casación Federal, que en su pronunciamiento había cuestionado que en la misma sentencia de juicio se había realizado una doble valoración del carácter de funcionarios públicos de los condenados", es decir, "se habría transgredido la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho".Este sábado, en su canal de YouTube, Cristina Fernández de Kirchner publicó 31 videos ordenados y dividido en capítulos, "en la forma en que el letrado defensor Carlos Beraldi llevó adelante la exposición con la que desmoronó las mentiras de los fiscales Luciani y Mola".La serie, titulada "Vialidad: el alegato de defensa completo", acumula más de 16 horas, siendo que en el capítulo 11, Cristina Kirchner ejerce su propia defensa, de acuerdo a lo previsto en el artículo 104 del Código Procesal Penal de la Nación.El capítulo 1 es "La historia de la Causa Vialidad: cómo llegamos hasta acá. Período 2008-2015" mientras que el final, el capítulo 12, video 32, es denominado "Lawfare".El video más extenso, de casi tres horas, es el titulado "Concentración de la obra pública vial de Santa Cruz y los supuestos sobreprecios" donde Beraldi realizó un exhaustivo detalle de la pericia al respecto.Luego de la acusación de la Fiscalía con el pedido de doce años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, llegó el turno del alegato de la defensa de la Vicepresidenta que comenzó el lunes pasado y concluyó ayer con el pedido de "absolución".Ahora será el turno de los alegatos de la defensa del resto de los acusados por el presunto direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante el periodo de 2003 a 2015.