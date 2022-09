El arco político se solidarizó con Cristina Kirchner tras el intento de atentado

Quisieron matar a @CFKArgentina. Es el hecho de violencia política más grave desde la vuelta de la democracia.



Fuerza Cristina. — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) September 2, 2022

Comunicado de todos los ministros y ministras del gabinete nacional pic.twitter.com/82EAUt9Aed — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) September 2, 2022

Policiales El hombre que atentó contra Cristina Kirchner es brasileño y tiene 35 años

Acabamos de vivir un hecho de extrema gravedad. Los discursos de odio nunca son gratuitos y tienen que parar para preservar una democracia que nos costó mucho conseguir.



Toda mi solidaridad con @CFKArgentina — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) September 2, 2022

Todo nuestro repudio y condena al atentado contra @CFKArgentina — Myriam Bregman (@myriambregman) September 2, 2022

La justicia tiene que aclarar rápido el hecho. Toda la dirigencia tiene que estar a la altura. La violencia no puede seguir escalando en un país golpeado por la crisis y la impunidad. BASTA DE VIOLENCIA. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) September 2, 2022

Las palabras de odio no son gratuitas. A la larga o a la corta, la pagan los pueblos con sangre.

Paremos ya esta locura.#FuerzaCristina — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) September 2, 2022

Nada más importante que la paz. Nuestro incondicional repudio y exigencia de esclarecimiento inmediato y nuestro pedido de mejorar la protección de la vicepresidenta. — Federico Pinedo (@PinedoFederico) September 2, 2022

Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 2, 2022

No podemos permitir que se repita nunca más una imagen como la que acabamos de ver. Quienes promueven el odio diariamente no pueden tener lugar en nuestra sociedad. Es un deber de toda la dirigencia política poner un límite. Mi total solidaridad y acompañamiento a @CFKArgentina. — Matías Lammens (@MatiasLammens) September 2, 2022

Cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de ideas, destruyen a las sociedades y se generan situaciones como la de hoy: un intento de magnicidio.

Toda mi solidaridad a @CFKArgentina y su familia. Y mi deseo de que se determinen todas las responsabilidades. — Sergio Massa (@SergioMassa) September 2, 2022

Condenamos el cobarde intento de magnicidio en contra de nuestra hermana @CFKArgentina. Toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta. La Patria Grande está contigo hermana. La derecha criminal y servil al imperialismo no pasará. El pueblo libre y digno de #Argentina la derrotará. pic.twitter.com/oKQe5oI2BZ — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 2, 2022

Gravísimo: intento de magnicidio. Este nivel de locura es inadmisible.

Total repudio al atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner. — Carolina Losada (@carolinalosada) September 2, 2022

Mi más enérgico repudio al intento de magnicidio que sufrió nuestra compañera vicepresidenta @CFKArgentina, a quien transmito todo mi apoyo y solidaridad. — Daniel Scioli ?? (@danielscioli) September 2, 2022

No fue un incidente, quisieron cometer un magnicidio. El odio de la oposición tiene consecuencias. Aquellos que decían Ellos o nosotros, que se hagan cargo porque también son responsables. — Roberto Baradel (@RobiBaradel) September 2, 2022

Cuando la violencia y el odio es la forma constante e irresponsable de expresarse, en quienes representan un sector de la sociedad, las consecuencias pueden ser trágicas.

Mi repudio al intento de magnicidio que sufrió la compañera @CFKArgentina y mi solidaridad con su familia. — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) September 2, 2022

Nuestro pueblo no va a tolerar este intento de magnicidio contra Cristina. Desparramar odio a los cuatro vientos no es gratis y acá tenemos el resultado. #CuidenACristina pic.twitter.com/wkY2I5Qnwc — ? Victoria Donda Perez (@vikidonda) September 2, 2022

Comunicado de todos los ministros y ministras del gabinete nacional pic.twitter.com/82EAUt9Aed — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) September 2, 2022

Conmocionada e indignada, con mucho dolor. Cuando el discurso de la oposición es el odio, el resultado es la violencia. No toleramos más estas acciones que hace un rato pusieron en peligro la vida de Cristina. La dirigencia política debe rechazar d plano lo q sucedió esta noche. — AK (@aliciakirchner) September 2, 2022

Solidaridad absoluta con la Vicepresidenta de la Nación, @CFKArgentina, por el gravísimo intento de asesinato sufrido en la puerta de su casa.

Es momento de bajar los niveles de odio que nos llevan a una situación inconcebible que cruza todo límite para la convivencia democrática https://t.co/vSMZdsuFCS — Juan José Bahillo (@JuanjoBahillo) September 2, 2022

No alcanzan las palabras para solidarizarnos con @CFKArgentina



Ellos están demostrando lo que provoca la desunión y el odio.



Nosotros vamos a demostrar lo que la UNIDAD y el AMOR puede lograr. Ya no es un deseo. Es nuestro DEBER.#TodosConCristina — José Luis Gioja (@joseluisgioja) September 2, 2022

El grave atentado contra nuestra Vicepresidenta @CFKArgentina, nos obliga a reflexionar a todas las y los dirigentes políticos y a la sociedad toda: hoy más que nunca tenemos la obligación y la responsabilidad de defender la democracia, el diálogo, los consensos y la paz social. — Juan Manzur (@JuanManzurOK) September 2, 2022

Repudiamos el atentado cometido contra la compañera vicepresidenta @CFKArgentina. Frente a este hecho gravísimo contra las instituciones y la paz social hacemos un llamado a la reflexión a los sectores que promueven el odio y la violencia, y exigimos el pronto esclarecimiento. — Julio Solanas (@juliosolanas) September 2, 2022

, uno de los alfiles de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, escribió: "Nada más importante que la paz., otra referente de la opositora, no solo repudió el hecho, sino que agregó: "No podemos permitir que la violencia política vuelva a instalarse en el país. Espero que este repudiable hecho se esclarezca de inmediato y caiga sobre el responsable todo el peso de la ley".Por su parte,, del riñón de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal expresó: "La violencia siempre es el límite, mi apoyo a @CFKArgentina. Es muy triste que estas cosas vuelvan a pasar en nuestro país. No lo podemos permitir"., expresó esta noche su "repudio absoluto" por al ataque del que fue víctima la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al llegar a su domicilio del barrio porteño de Recoleta. "Repudio absoluto al hecho de violencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández", manifestó Perotti a través de su cuenta de Twitter, luego del ataque con un arma por el que fue detenido un hombre de nacionalidad brasileña. El mandatario santafesino agregó: "Mi solidaridad con ella y el deseo de paz y unidad para todos los argentinos"., expresó esta noche su repudio y preocupación por el ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y manifestó su solidaridad ante este "suceso gravísimo". "Mi más absoluto repudio y preocupación al hecho de violencia ocurrido contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", expresó el mandatario salteño a través de su cuenta del Twitter, en un posteo en el que la que arrobó a la titular del Senado de la Nación. Luego manifestó su "solidaridad ante este suceso gravísimo" y agregó que "la violencia no es el camino".