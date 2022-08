Ballay: “Queremos apoyar al sector productivo para generar puestos de trabajo”

Política Bordet y Manzur analizaron el rol productivo y exportador de Entre Ríos

“Por primera vez la provincia no pidió nuevos endeudamientos”

Objetivos

Nueva propuesta salarial

Hugo Ballay, el ministro de Economía de Entre Ríos dialogó consobre la situación actual de la provincia, los proyectos que tienen y el aumento de los docente y estatales.El gobernador Gustavo Bordet y la UIER acordaron un programa para crear 1500 trabajos industriales. La provincia realizará aportes no reintegrables (ANR) mensuales a aquellas industrias que incrementen su personal registrado en relación a la planta de julio de 2022.El beneficio del programa estará determinando por el Salario Mínimo Vital y Móvil, la cantidad de personal incorporado, el porcentaje incremental que éste representa, y la categorización de la empresa conforme las escalas. Se considerará como “periodo base” el mes de julio de 2022.“Cuando mayor sea el porcentaje del personal incorporado, mayor será el porcentaje que reciban. Pero también, será mayor la colaboración cuando menor sea el tamaño de la empresa. El aporte ira de los $24.000 por cada empleado hasta $39.0000 según el Salario Mínimo Vital y Móvil”, explicó Ballay.“Nosotros queremos ofrecerles a los empleadores, una línea de crédito a tasas accesibles, para que inviertan su planta para poder generar más puestos de trabajos. Bordet tomó la decisión de que el gobierno provincial acompañe la inversión y estar presente con los subsidios”, indicó.El ministro de Economía de Entre Ríos hizo referencia a la situación económica que vive la provincia y señaló que a la hora de realizar ordenamiento de las cuentas públicas se tuvo en cuentas muchas variables. “La primera fue que la provincia forma parte de una macroeconómica que es país y depende de los procesos inflacionarios y devaluatorios, como el dejó el gobierno anterior. Pero también en el 2016, hubo que tomar ciertas decisiones con respecto al endeudamiento que tenía la provincia a corto plazo. Teníamos una permanente renovación de vencimientos de deudas, que, al subir las tasas en pesos, se hacían insostenibles. Por primera vez, la provincia emitió un bono internacional y que nos permitió reestructurarla en mejores condiciones”.“A raíz de eso tuvimos tranquilidad y nos da la seguridad de que, toda proyección que tengamos de la deuda a futuro, es totalmente pagable por la provincia. Está demostrado que esto no alcanza a afectar el 8% que recibe la provincia de coparticipación de impuestos”, remarcó.En ese sentido, señaló: “Por primera vez la provincia no pidió nuevos endeudamientos. Es decir, que hay un desendeudamiento”.Hugo Ballay, señaló que “dentro de los objetivos que tiene la provincia, uno es apoyar el sector productivo con para que puedan generar nuevos puestos de trabajo y tengan el subsidio de tasa, etc.”. Seguidamente, agregó que “sabemos que, con respecto a Santa Fe y Córdoba, hay una diferencia en los números de empleados públicos y privados”.“Al focalizarnos en esto, vimos que el empleado público en la provincia, si bien es un número importante, no creció, es más, disminuyó, sin tomar ninguna medida extrema. Hubo jubilaciones y se reemplazaron solo los servicios esenciales: educación, seguridad y salud. Ahora estamos enfocados en que el empleado privado crezca y que cambie esa relación”, mencionó.El gobierno provincial dio a conocer la oferta salarial a los gremios estatales y docentes. Habrá un aumento del 10 por ciento en agosto, otro 10 por ciento en septiembre y en octubre convocarán a una reunión.“El gobernador siempre enfatizó que hay dos sectores que tienen que ser acompañados permanentemente: uno el Ministerio de Salud y otro el de Desarrollo Social. En este sentido, está próximo a oficializarse un aumento en las partidas de los comedores escolares”.Los aumentos son para trabajadores activos y pasivos.