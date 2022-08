El Gobierno Provincial promueve la creación de 1.500 puestos industriales

Destinatarios



La Provincia y la UIER firmaron un convenio para fomentar el empleo privado

Con la presencia del ministro de Economía y Producción, Hugo Ballay y el presidente de la UIER, Gabriel Bourdin, el mandatario entrerriano presentó el programa “Promoción del Empleo Industrial Entrerriano”. La provincia realizará aportes no reintegrables (ANR) mensuales a aquellas industrias que incrementen su personal registrado en relación a la planta de julio de 2022.El beneficio del programa consistirá en el otorgamiento de un ANR a los empleadores beneficiarios, determinando en función del importe del Salario Mínimo Vital y Móvil, la cantidad de personal incorporado, el porcentaje incremental que éste representa, y la categorización de la empresa conforme las escalas. Se considerará como “periodo base” el mes de julio de 2022.Los beneficios serán liquidados en forma mensual y pagados de manera trimestral, una vez finalizados los procesos, análisis y aprobación que reglamente y lleve a cabo la autoridad de aplicación. El programa dispondrá de un cupo total de 1500 nuevas contrataciones.Luego precisó que el empleo privado creció "en Entre Ríos en el último año un 3,1 por ciento", y remarcó que "es importante sostenerlo y para esto hemos dispuesto los instrumentos y mecanismos necesarios con aportes del Estado provincial en un plan que tiene como cometido generar una subvención a todo empleo nuevo en el sector industrial".En tanto, el ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay brindió detalles sobre el acuerdo y expresó que "es una demostración más de que se puede y trabajar lo público y lo privado de manera mancomunada; esta herramienta acompaña el nuevo empleo industrial en Entre Ríos”.Y resaltó que la “Provincia otorgará un subsidio que va desde los 23.000 pesos hasta los 39.000 pesos 39 mil pesos por cada empleo industrial que se genere, son porcentajes en base al salario mínimo vital y móvil y tendrán una actualización y categorización”.“Son herramientas que permiten el ordenamiento fiscal, los números de la provincia y acompañar a la industria y resto de los sectores productivos de la provincia”, destacó.Por último, afirmó que "esto se enmarca en el pedido del gobernador de trabajar con las instituciones, haciéndolo en forma conjunta en el próximo proyecto de ley de Promoción Industrial que vamos a estar presentando en la Legislatura, debatido de común acuerdo entre ambas partes".En cuanto a las condiciones, señaló que no la hay, "sí la comparación respecto al incremento sobre el 31 de julio, que va a ser el cierre, y que sean empleos registrados en la provincia de Entre Ríos. Esto es importante porque hay industrias que tienen actividad en distintas provincias y el beneficio va a ser para aquellos trabajadores radicados en la provincia de Entre Ríos"Podrán participar del programa las empresas que estén constituidas en el país; las que estén habilitadas para actuar dentro de la provincia, en virtud del régimen jurídico vigente y sus estatutos sociales; y que se encuentren inscriptas en el “Registros de Establecimientos Industriales de la provincia de Entre Ríos”. Además no deberán registrar deudas exigibles ante el fisco provincial. No podrán participar aquellas que se encuentren informadas ante el Registro Público de empleadores con sanciones laborales, y deberán acreditar incrementos en la nómina de trabajadores registrados por tiempo indeterminado y a jornada completa en la provincia.Para la continuidad de la percepción del beneficio (aporte mensual no reintegrable), las empresas deberán mantener el porcentaje de aumento de mano de obra ocupada, respecto del periodo base.En caso de no hacerlo, si sostienen sólo una parte del personal incorporado, se recalculará el porcentaje de ANR. Si la reducción del personal es tal que iguala a la del periodo base, se perderá el beneficio otorgado, que se podrá recuperar su se revierte la reducción.La vigencia del programa será desde el 1 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2023. El plazo límite de adhesión para las empresas será el 31 de enero de 2023.