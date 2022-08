Massa anunció beneficios y financiamiento para el sector hidrocarburífero

El ministro de Economía, Sergio Massa, hizo anuncios para el sector hidrocarburífero vinculados a la reglamentación del decreto que garantiza libre disponibilidad de divisas para las empresas que incrementen la producción, la construcción de un oleoducto con una inversión privada de US$ 1.400 millones y créditos por $30 mil millones para pymes proveedoras de Vaca Muerta.



Asimismo, el ministro adelantó la creación de un canal para simplificar los trámites de las importaciones de maquinarias e insumos vinculadas al complejo Vaca Muerta, que incluirá también beneficios impositivos y aduaneros.



También Massa anunció la puesta en marcha de una inversión de US$ 700 millones para el desarrollo del Proyecto Fénix para la producción de gas natural en la Cuenca Austral, frente a las costas de Tierra del Fuego, a cargo del consorcio que integran las petroleras Total Energies, Wintershall y Pan American Energy.



Se trata de un acuerdo para la inclusión del proyecto offshore Fénix en el régimen de promoción fiscal y aduanera previsto en la Ley 19.640 y el Decreto Nº 1049/18.



El ministro también anticipó la intención de elaborar un Plan Gas 5 en acuerdo con las empresas productoras -con varias de las cuales se reunió hoy en Neuquén-, afirmó que el decreto establecerá también "la ininterrumpibilidad" de los contratos de exportación que surjan del crecimiento de la producción de las empresas, y confirmó la creación de una mesa de trabajo pluripartidaria para definir políticas del sector a largo plazo.



Los anuncios tuvieron lugar en el marco de la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia que se realiza en Neuquén.



El ministro Massa estuvo acompañado en el evento por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; y la secretaria de Energía, Flavia Royón, y su antecesor en el cargo, Darío Martínez.



También se hicieron presentes el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni; el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro; el presidente de YPF, Pablo González; el titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin; y el managing director de Wintershall Dea Argentina, Manfred Boeckmann.



Además, estuvieron entre los asistentes el presidente de Shell, Ricardo Rodríguez; el CEO de Pluspetrol, Germán Macchi; y el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, entre otros actores de la industria.



"Podemos ser uno de los grandes jugadores a nivel global y para eso nos tenemos que animar a tomar decisiones", afirmó Massa en un tramo de su intervención y dijo que la aspiración debe ser poder exportar gas y petróleo y señaló a los países de la región (con especial hincapié en Brasil) como potenciales compradores en el corto plazo.



En ese sentido, Massa detalló que "avanzamos en la reglamentación del decreto que le da a partir del 1 de enero al sector una enorme cantidad de ventajas competitivas sobre el crecimiento de la producción, que presume la libre disponibilidad de divisas para aquellos que invierten en la medida que haya crecimiento de la producción. Tenemos que partir de la base del cuidado de las reservas y de la garantía del abastecimiento de nuestro mercado (interno)".



"Ese mismo decreto establece la ininterrumpibilidad de los contratos de exportación que surjan del crecimiento de la producción de las empresas. Abastecemos el mercado argentino y cuando crecemos para producir y para exportar les damos un blindaje jurídico que nos genere también credibilidad con los países de la región, entendiendo la importancia de los mercados de exportación que hoy tenemos y los que vendrán", agregó Massa.



Por otro lado, precisó el titular de Economía que "hoy ponemos en marcha la duplicación de la capacidad, con una inversión privada de más de US$ 1.400 millones del oleoducto Del Valle que conecta Vaca Muerta-Bahía Blanca, para tratar de aumentar nuestra capacidad en lo que es el transporte".



Ante el auditorio, Masa sostuvo que Argentina necesita "encarar una revolución energética para un cambio definitivo de la matriz económica, y por lo que representa el sector energético como valor central de las economías globales".



Y para ello los proyectos "necesitan reglas y estabilidad de largo plazo", agregó.



La secretaria de Energía, Flavia Royón, afirmó que es momento de "hablar de política energética con todos los sectores" para aprovechar los recursos del país como "vector de desarrollo" y de Vaca Muerta como "corazón energético" orientado a lograr "la soberanía y autosuficiencia de la Argentina, el desarrollo tecnológico y de las pymes involucradas".



La funcionaria anunció que la semana próxima iniciará "rondas de conversaciones con todas las empresas, operadores, gremios y las pymes para construir una visión compartida de una política energética sólida y una mirada a largo plazo".



En tanto, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, afirmó que el desarrollo energético de Vaca Muerta va a permitir proveer de gas a todos los parques industriales a lo largo y ancho de la Argentina.



"Hacer que en el NOA y NEA exista un bien tan preciado como es el gas, como es la electricidad, para agregar valor, producir, generar empleo, salud, educación y felicidad para todos y todas", destacó el ministro en la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia que se realiza en Neuquén.



De esta forma, remarcó la importancia de Vaca Muerta para la industria, para el desarrollo, la creación de empleo y para el federalismo en el país.



"No hay federalismo si no hay trabajo genuino en cada uno de los rincones de la Argentina" sostuvo De Pedro.



Por su lado, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, afirmó que "en Neuquén se está construyendo este gran desarrollo para afianzar la provincia, la Patagonia y el país".



El mandatario sostuvo que "en esa proyección al 2030, con sólo el 30% del anclaje de Vaca Muerta en desarrollo masivo e intensivo, ya hay 200.000 barriles para importar y 500.000 barriles para el mercado interno para satisfacer la demanda interna".



Precisó que "ya hay más de 140 millones de m3 diario de gas que podemos producir, la reversión de una matriz comercial de importación y exportación negativa de US$ 2.000 millones a la fecha por US$ 9.000 millones positiva de superávit".



"Hay US$ 56.000 millones que las compañías van a invertir de acá a 2030 un promedio de US$ 7.000; hay US$ 12.000 millones que vamos a ayudar a que el Gobierno nacional tome las decisiones para invertir; hay 5.000 nuevos puestos de trabajo directo del petróleo y el gas que se habrán de generar", completó Gutiérrez.