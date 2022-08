Viviendas del IAPV: el 70% de los inscriptos no podría participar del sorteo

Características de las obras



El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda reitera que los postulantes que no actualicen sus datos al 2022 en el Registro Único y Permanente de Demanda Habitacional de IAPV no podrán participar de los sorteos de las 500 viviendas que se construyen en la ciudad de Paraná.Los interesados en participar del sorteo de las 500 viviendas de Paraná y que ya se encuentran inscriptos, deben actualizar los datos al 2022 ingresando en el siguiente link: https://www.iapv.gob.ar/sistemas/inscripciones/seccion/ingresar#cuerpo. Las familias que deseen participar y aún no se anotaron, deben hacerlo a través del Registro de Demanda Habitacional del organismo, en el siguiente enlace: https://www.iapv.gob.ar/sistemas/inscripciones. Al 11 de agosto, el 70 por ciento de los inscriptos no podrían participar del sorteo ya que no poseen las fichas actualizadas al 2022 en el Registro de Demanda Habitacional. De las más de 15.000 familias anotadas, sólo 4000 estarían en condiciones de participar de dicho sorteo.Las 500 unidades habitacionales, se construyen de manera no tradicional en seco la mampostería interior y con paneles autoportantes, la mampostería exterior. Cada vivienda tiene 55 metros cuadrados, cocina, living/comedor, baño y dos habitaciones. También cuentan con la instalación de termotanque solar. Se entregará un manual de usuario, junto con los planos correspondientes a cada adjudicatario.Las mismas se van a entregar con todos los servicios esenciales: agua, cloaca, energía, alumbrado público y apertura de calles.