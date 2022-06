MUR y LIRER sellaron unidad: “Queremos unir a la UCR, poner el partido de pie”

Lucía Varisco, representante del MUR, y Marío González, representante de LIRER, estuvieron en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, y hablaron sobre la unidad que sellaron.



“Es algo que veníamos charlando hace tiempo las dos líneas más antiguas del radicalismo. Hay una línea que tiene 42 años dentro del partido y la otra casi 40. Decidimos poner el partido adelante, sin candidaturas, queremos trabajar por la UCR, poner el partido de pie y empezar a caminar. Esa es la propuesta, convocamos a todos los sectores a incorporarse”, comentó González.



Varisco, en tanto, señaló que “muchas veces trabajamos en conjunto y otras competimos en interna. Esto se da en un marco de respeto. En la Convención Nacional emitimos un documento que tiene que ver con fortalecer el partido, que está más consolidado que en 2015. Dentro de la coalición estamos más fortalecidos y mejor parados. Queremos tener un candidato a presidente radical para tener gobernadores en todas las provincias y candidatos a intendentes en todas las localidades”.



“El acuerdo es por Paraná y la provincia. En un principio arrancaremos por la capital entrerriana y en un tiempo probablemente recorreremos la provincia. La idea es unir a la Unión Cívica Radical. Ese es nuestro mandato, es la primera propuesta”, dijo González y agregó que “la LIRER fue la que mayormente peleó las candidaturas a nivel nacional. En Paraná logramos ingresar con el comité capital en la elección anterior, ahora recorreremos la provincia. En su momento el referente fue Montiel, hoy una impronta como la de él es muy difícil. Los nombres se van a ir haciendo”.



Remarcó que “nosotros vamos con el radicalismo dentro de Juntos. Vamos a ir con candidatos radicales. No creemos que haya diferencias con Galimberti y Schneider. Creemos que todos los radicales tenemos que trabajar juntos, todo es conversable, estamos abiertos. Hemos charlado algo con ellos”.



“Tenemos el enorme desafío y la responsabilidad de fortalecer el partido, de hacer más y mejor radicalismo. No tenemos que cometer errores del pasado. Tenemos que hacer más radicalismo, volver a dialogar entre nosotros y proyectar este futuro que lo venimos haciendo en cada grupo, pero tendrá más fuerza. Tenemos más coincidencias que diferencias”, expresó Varisco.



“En el 2015 no hubo una coalición de gobierno, sino que fue electoral. Eso hay que mejorar. Vemos con mucho agrado que nuestros dirigentes nacionales pongan los puntos”, dijo.



Por otra parte, pidió “poner en agenda el proyecto de boleta única que presenté. Tiene muchas bondades, es para mejorar”. Elonce.com